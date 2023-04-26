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«Известия» показали кадры работы снайперов ТОФ в окрестностях Угледара

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь показал работу снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) на угледарском направлении.

«Нет определенного направления нашей работы. Мы работаем по ситуации, а они могут быть разные. Мы можем прикрывать нашу пехоту при наступлении. Такое часто бывает. Также можем отражать наступление противника», — рассказал снайпер с позывным «Моряк».

По возможности снайперы также устраняют оружия Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мобильная группа тяжелых снайперов была создана в апреле 2022 года. Перед группой были поставлены определенные задачи по уничтожению наводчиков, корректировщиков, операторов БПЛА, расчетов ПТУР с дистанции превышающей стрельбу обычных снайперов — свыше километра и до 2 км», — отметил командир группы снайперов ТОФ с позывным «Ярый».

По его словам, высокая результативность группы подтверждается тем, что за ней охотятся сотрудники СБУ и боевики ВСУ.

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Ранее, 12 апреля, Минобороны сообщило, что снайперы пресекли попытки диверсантов ВСУ выйти на левый берег Днепра.

8 апреля начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что снайперская пара уничтожила разведгруппу ВСУ на южнодонецком направлении. По его словам, противник пытался провести разведку боем.

До этого, 5 апреля, корреспондент «Известий» Наталия Графчикова пообщалась со снайперами ВС РФ в Херсонской области. Во время беседы один из бойцов заявил, что самое главное в их деле — терпение. По его словам, однажды ему пришлось находиться на позиции практически без движения двое суток.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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