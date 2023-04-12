Снайперы пресекли попытки диверсантов ВСУ выйти на левый берег Днепра

Снайперы Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ выполняют боевые задачи спецоперации, в том числе у побережья Днепра в Херсонской области. Об этом 12 апреля сообщает Министерство обороны.

Так, российские солдаты ежедневно противостоят диверсионно-разведывательным группам противники, не позволяя им пересечь реку и высадиться на левом берегу.

Служащие выходят на позиции по двое: один стреляет на поражение, другой корректирует действия напарника. При наведении учитывается множество факторов, включая направление ветра, дистанция до цели и др. Как правило, боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидируют на дальних подступах, расстояние до которых может достигать 1000 м.

Оружие подбирается в зависимости от поставленных задач. Например, стрельба по врагу ведется в основном из крупнокалиберной снайперской винтовки Калашникова. При этом корректировщик может использовать скорострельную винтовку МЦ-566 с тепловизионным прицелом. По словам военных, с ее помощью удобно прикрывать товарища во время перемещений, в том числе ночью.

«Задачи как и у всех, обычные: выйти на точку, выявить особо важные цели и уничтожить их, либо скорректировать артиллерию», — поделился старший снайпер гвардейского десантно-штурмового полка с позывным «Спектр».

Ранее, 8 апреля, начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что снайперская пара уничтожила разведгруппу ВСУ на южнодонецком направлении. По его словам, националисты пытались провести разведку боем.

5 апреля корреспондент «Известий» Наталия Графчикова пообщалась со снайперами ВС РФ в Херсонской области. Во время беседы один из бойцов заявил, что самое главное в их деле — терпение. По его словам, однажды ему пришлось находиться на позиции практически без движения двое суток.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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