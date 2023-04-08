Российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ на южнодонецком направлении
Российские снайперы уничтожили на южнодонецком направлении разведгруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая предприняла попытки провести разведку боем. Об этом в субботу, 8 апреля, рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
«На южнодонецком направлении пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки «Восток». Снайперской парой подразделения специального назначения уничтожена разведгруппа националистов», — сообщил он «РИА Новости».
Помимо этого, расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела-10» сбили беспилотники «Фурия» и «Валькирия».
Также Гордеев сказал, что российские военные на запорожском направлении во время контрбатарейной борьбы благодаря работе автоматических звукометрических комплексов обнаружили гаубицу украинских войск в районе Гуляйполя и минометный расчет в районе Новоданиловки.
Начальник пресс-центра группировки уточнил, что цели были ликвидированы артиллерийским огнем.
Накануне, 7 апреля, в Минобороны РФ рассказали, что на донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск за сутки было уничтожено около 260 военных ВСУ. Кроме того, огнем артиллерии уничтожены три танка, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.
3 апреля оборонное ведомство отметило, что служащие Центрального военного округа (ЦВО) ВС РФ активно используют автономные самоходные ЗРК «Тор-М1» для прикрытия сухопутных подразделений от ударов со стороны противника. По данным ведомства, с начала специальной операции расчеты «Тор-М1» ликвидировали более 40 целей ВСУ на разных направлениях.
Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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