На донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск за сутки было уничтожено около 260 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 7 апреля.

Также, по его словам, огнем артиллерии было уничтожено три танка, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

На южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар в Донецкой Народной Республике (ДНР). Потери противника за сутки, по словам генерала-лейтенанта, на данных направлениях составили до 20 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубица Д-20.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», — уточнил Конашенков.

В Минобороны добавили, что также были уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Ольгинка, Привольное в ДНР, Кармазиновка, Новокраснянка Луганской Народной Республики (ЛНР) и Ремовка в Запорожской области.

Всего с начала проведения спецоперации на Украине было уничтожено: 406 самолетов, 228 вертолетов, 3695 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8563 танка и других боевых бронированных машин.

Днем ранее в Министерстве обороны России рассказали об уничтожении Вооруженными силами РФ за сутки более 140 украинских военных на донецком направлении. Вместе с тем в районе населенного пункта Сергеевка в ДНР был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 107-й реактивной бригады украинских военных.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.