Разведчики и пехотные снайперы ВВО рассказали о работе в зоне СВО

Разведчики и снайперы тактического звена Восточного Военного Округа (ВВО) действуют в составе подразделений, осуществляя сбор данных и прикрытие сослуживцев. Работу специалистов показал корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Для наблюдения за неприятелем разведчики используют специальные приборы, которые позволяют выявлять цели даже в самых непростых условиях. Так, многофункциональный комплекс «Ирония» оснащен лазерным дальномером, оптическим прицелом и тепловым каналом. Устройство можно использовать в любое время суток. С его помощью фиксируют открытые и замаскированные, статичные и движущиеся объекты.

Впрочем, как бы хороша ни была техника, целиком полагаться только на нее не стоит. Для успешного выполнения задач боец должен уметь грамотно оценить обстановку и воспользоваться всеми преимуществами, которые она дает.

«После того, как мы нанесли огневые поражения по лесополосам, от леса остались одни корни и пеньки, что позволяет <...> обнаружить ростовую фигуру противника намного легче», — поделился оператор-наводчик с позывным «Бэм».

После того, как цель определена, в дело вступает пехотный снайпер. От снайперов в широком смысле эти стрелки отличаются тем, что работают преимущественно на малых и средних дистанциях, порядка 400–600 м. Кроме того, их основной задачей является прикрытие товарищей от вражеских ударов.

В распоряжении снайпера — винтовка СВС, весьма эффективное орудие для стрельбы с небольшого расстояния. Благодаря прицелу ночного видения и лазерному дальномеру является надежным инструментом боевой работы.

«Мы еще взаимодействуем с наблюдателем (оператором-разведчиком — ​Ред.), который корректирует цель и выявляет, дальше я отрабатываю и меняю позицию <...> Цели — пехота, наблюдатели, снайперы те же», — рассказал снайпер тактического звена с позывным «Старый».

Ранее, 14 мая, начальник пресс-центра группы «Восток» Александр Гордеев сообщил, что передовые подразделения ВС РФ ликвидировали разведгруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Марьинкой в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Накануне, по его словам, бойцы Восточной группы пресекли деятельность украинских разведчиков на южнодонецком направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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