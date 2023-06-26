Латвия приостановила выдачу россиянам всех типов виз

Дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом с 26 июня 2023 года прекратили прием всех видов визовых заявлений от граждан России. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщил МИД республики на своем сайте.

«Визовые заявления, принятые в представительствах и поступившие в обработку до 25 июня, будут рассмотрены», — уточнило министерство.

Сообщается, что ведомство приняло такое решение якобы из-за «непредсказуемого развития внутриполитических событий в России».

24 июня о прекращении выдачи гражданам России всех типов виз, в том числе гуманитарных, объявил президент республики Эдгарс Ринкевичс.

С 19 сентября прошлого года Латвия вместе с Эстонией, Литвой и Польшей «из соображений безопасности» ввели запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза. Позже Финляндия запретила въезд россиянам с туристическими визами.

12 сентября прекратило действие соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Европейским союзом.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.