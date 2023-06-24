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Президент Латвии сообщил о прекращении выдачи россиянам всех типов виз

Президент Латвии Ринкевичс: мы не будем выдавать россиянам гуманитарные или другие типы виз
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Латвия прекращает выдачу гражданам России всех типов виз. Об этом заявил в субботу, 24 июня, избранный президент республики Эдгарс Ринкевичс.

«Латвия не будет выдавать (гражданам РФ — Ред.) гуманитарные или другие типы виз», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Он добавил, что введенные в сентябре 2022 года ограничения на пересечение границы для граждан РФ сохраняются.

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С 19 сентября прошлого года Латвия вместе с Эстонией, Литвой и Польшей «из соображений безопасности» ввели запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза. Позже Финляндия запретила въезд россиянам с туристическими визами.

12 сентября прекратило действие соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Европейским союзом.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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