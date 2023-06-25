Выпускники из Мариуполя поделились впечатлениями от «Алых парусов — 2023»

Фестиваль «Алые паруса — 2023» в Санкт-Петербурге посетили выпускники школ из Мариуполя. В беседе с Пятым каналом в воскресенье, 25 июня, они поделились впечатлениями от праздника.



«Алые паруса» для меня — особая атмосфера праздника, ощущение, что детская жизнь заканчивается, начинается взрослая. Плюс я хотела побывать на большом концерте, я на этом впервые, это как исполнение мечты, ощущение трепета внутри», — рассказала выпускница София Круликовская, добавив, что она планирует снять документальный фильм.



Школьник из Мариуполя Никита Мирошниченко назвал праздник предвкушением грандиозного и интересного. Он признался, что в его жизни еще не было такого масштабного концерта.

Другой выпускник Владислав Борисов отметил архитектуру города. По его словам, он не ожидал увидеть такую красоту.

Ранее в этот день выпускник петербургского кадетского корпуса Михаил в беседе с Пятым каналом назвал фестиваль «Алые паруса» незабываемым и трогательным событием.



До этого сообщалось, что перед окончанием шоу ведущие «Алых парусов» Ида Галич и Дмитрий Хрусталев открыли капсулу желаний от выпускников из Нижнего Новгорода.

Праздник «Алые паруса» начался вечером 24 июня на Дворцовой площади. Церемонию открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он сказал, что в эту ночь самая «романтичная набережная, самая красивая площадь» принадлежит выпускникам и только им.

В концертной программе фестиваля приняли участие группы The Hatters, «Моя Мишель», BURITO, «Чайф», а также исполнители SHAMAN, Gafur и LYRIQ. Кроме того, на сцене «Алых парусов» выступили Елена Темникова, Юлианна Караулова и Тося Чайкина.

После по Неве прошел Бриг «Россия» с алыми парусами. Публика встретила корабль радостными криками и аплодисментами. В это же время над рекой развернулось водно-пиротехническое шоу. Фестиваль завершился грандиозным салютом.

Ежегодный праздник «Алые паруса» — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитная карточка Санкт-Петербурга. Впервые фестиваль выпускников прошел в Ленинграде в 1968-м, однако через несколько лет традиция прервалась. В 2005 году «Алые паруса» возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.