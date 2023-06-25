Гитарист «Чайфа» рассказал историю зарождения группы

Группа «Чайф» исполнила свои знаменитые песни на «Алых парусах» в ночь на 25 июня в Санкт-Петербурге. Гитарист коллектива Владимир Бегунов рассказал историю зарождения группы.

«Вас уже поздравляли от вашего поколения, он поколения ваших мам и пап, наверное, мы сейчас будем поздравлять от имени тех, кто любит вас больше всех — ваших бабушек и дедушек», — заявил лидер группы Владимир Шахрин.

Как поделился гитарист Владимир Бегунов, группа началась именно с выступления на выпускном вечере.

«У нас была долгая пауза после армии, и мы на выпускном вечере Вовиной сестры собрали группу и когда сыграли, поняли: «Что мы как дураки-то?» — рассказал он.

Группа исполнила такие хиты, как «Аргентина – Ямайка», «Никто не услышит», «Рок-н-ролл этой ночи», «17 лет» и «Шаляй-валяй».

Праздник «Алые паруса» начался вечером 24 июня на Дворцовой площади. Церемонию открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он сказал, что в эту ночь самая «романтичная набережная, самая красивая площадь» принадлежит выпускникам и только им.

На «Алых парусах» выступили группы The Hatters, «Моя Мишель», BURITO, а также исполнители SHAMAN, Gafur и LYRIQ.

Кроме того, на сцене «Алых парусов» свои песни исполнили Юлианна Караулова и Тося Чайкина.

После Бриг «Россия» с алыми парусами прошел перед бывшими школьниками на главном празднике выпускников в Санкт-Петербурге. Гости фестиваля встретили корабль радостными криками и аплодисментами. В это же время над Невой развернулось водно-пиротехническое шоу в тематике путешествия сквозь историю России.

Ежегодный праздник «Алые паруса» — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитная карточка Санкт-Петербурга. Впервые фестиваль выпускников прошел в Ленинграде в 1968-м, однако через несколько лет традиция прервалась. В 2005 году «Алые паруса» возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В прошлом году праздник выпускников «Алые паруса» побил рекорд зрительской аудитории. Его посмотрело почти 20 млн человек.