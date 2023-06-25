Ведущие «Алых парусов» открыли капсулу желаний из Нижнего Новгорода

Перед окончанием концертной программы на Дворцовой площади ведущие «Алых парусов» Ида Галич и Дмитрий Хрусталев открыли капсулу, в которую поместили свои желания выпускники из Нижнего Новгорода. Об этом 25 июня сообщил Пятый канал.

Выпускники на Дне молодежи положили все свои желания и мечты в специальную капсулу, которая отправилась в Санкт-Петербург.

Праздник «Алые паруса» начался вечером 24 июня на Дворцовой площади. Церемонию открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он сказал, что в эту ночь самая «романтичная набережная, самая красивая площадь» принадлежит выпускникам и только им.

На «Алых парусах» выступили группы The Hatters, «Моя Мишель», BURITO, «Чайф», а также исполнители SHAMAN, Gafur и LYRIQ. Кроме того, на сцене «Алых парусов» свои песни исполнили Елена Темникова, Юлианна Караулова и Тося Чайкина.

После Бриг «Россия» с алыми парусами прошел перед бывшими школьниками на главном празднике выпускников в Санкт-Петербурге. Гости фестиваля встретили корабль радостными криками и аплодисментами. В это же время над Невой развернулось водно-пиротехническое шоу в тематике путешествия сквозь историю России.

Ежегодный праздник «Алые паруса» — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитная карточка Санкт-Петербурга. Впервые фестиваль выпускников прошел в Ленинграде в 1968-м, однако через несколько лет традиция прервалась. В 2005 году «Алые паруса» возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В прошлом году праздник выпускников «Алые паруса» побил рекорд зрительской аудитории. Его посмотрело почти 20 млн человек.