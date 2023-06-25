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Выпускник рассказал о непередаваемых впечатлениях от «Алых парусов»

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Фото: Пятый канал
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Выпускник петербургского кадетского корпуса Михаил в беседе с Пятым каналом 25 июня назвал фестиваль «Алые паруса» незабываемым и трогательным событием.

«Это не передать словами, те эмоции, которые я испытал, находясь здесь. Отдельных слов заслуживает салют — такого салюта я в жизни не видел», — признался он.

Также Михаил отметил, что момент, когда по Неве прошел бриг «Россия», стал для него переломным. Наблюдая за уплывающим кораблем, молодой человек осознал — школьные годы закончились, а впереди ждет взрослая жизнь.

Одни — на всех: школьники из новых регионов увидят «Алые паруса»
Чего ждать от главного выпускного страны

Ранее сообщалось, что перед окончанием шоу ведущие «Алых парусов» Ида Галич и Дмитрий Хрусталев открыли капсулу желаний от выпускников из Нижнего Новгорода.

Праздник «Алые паруса» начался вечером 24 июня на Дворцовой площади. Церемонию открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он сказал, что в эту ночь самая «романтичная набережная, самая красивая площадь» принадлежит выпускникам и только им.

В концертной программе фестиваля приняли участие группы The Hatters, «Моя Мишель», BURITO, «Чайф», а также исполнители SHAMAN, Gafur и LYRIQ. Кроме того, на сцене «Алых парусов» выступили Елена Темникова, Юлианна Караулова и Тося Чайкина.

После по Неве прошел Бриг «Россия» с алыми парусами. Публика встретила корабль радостными криками и аплодисментами. В это же время над рекой развернулось водно-пиротехническое шоу. Фестиваль завершился грандиозным салютом.

Ежегодный праздник «Алые паруса» — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитная карточка Санкт-Петербурга. Впервые фестиваль выпускников прошел в Ленинграде в 1968-м, однако через несколько лет традиция прервалась. В 2005 году «Алые паруса» возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

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