Солистка группы «Моя Мишель» дала напутствие выпускникам
Солистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук после выступления на «Алых парусах» 25 июня пожелала выпускникам, чтобы все их мечты сбывались.
«Летите пташки, пусть ваши мечты сбываются», — сказала она в беседе с Пятым каналом.
Как отметила Ткачук, на сцене энергетика была бешеная. После выступления у нее появились ощущения, будто она пробежала кросс.
Праздник «Алые паруса» начался вечером 24 июня на Дворцовой площади. Церемонию открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он сказал, что в эту ночь самая «романтичная набережная, самая красивая площадь» принадлежит выпускникам и только им.
На «Алых парусах» выступили группы The Hatters, «Моя Мишель», BURITO, «Чайф», Gyazov$ Brother$, а также исполнители SHAMAN, Gafur и LYRIQ. Кроме того, на сцене «Алых парусов» свои песни исполнили Елена Темникова, Юлианна Караулова и Тося Чайкина.
После Бриг «Россия» с алыми парусами прошел перед бывшими школьниками на главном празднике выпускников в Санкт-Петербурге. Гости фестиваля встретили корабль радостными криками и аплодисментами. В это же время над Невой развернулось водно-пиротехническое шоу в тематике путешествия сквозь историю России.
Ежегодный праздник «Алые паруса» — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитная карточка Санкт-Петербурга. Впервые фестиваль выпускников прошел в Ленинграде в 1968-м, однако через несколько лет традиция прервалась. В 2005 году «Алые паруса» возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
В прошлом году праздник выпускников «Алые паруса» побил рекорд зрительской аудитории. Его посмотрело почти 20 млн человек.