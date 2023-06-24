Лавров заявил о сохранении контроля РФ над размещенным в Белоруссии ТЯО

Россия сохраняет контроль над тактическим ядерным оружием (ТЯО), которое будет размещено в Белоруссии, это соответствует международным обязательствам. Об этом 24 июня заявил глава МИД России Сергей Лавров на полях сессии Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Многократно и наши белорусские друзья, и наши представители, российские представители, разъясняли происходящее в этой связи. Это [размещение ядерного оружия] никоим образом не нарушает ни одно международное обязательство <...> в том числе обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия», — сказал министр в эфире телеканала ОНТ, фрагмент его речи опубликован на сайте МИДа.

При этом, по его словам, Россия сохраняет контроль над оружием, которое будет размещено на территории Союзного государства, что в полной мере обеспечивает выполнение упомянутых обязательств.

9 июня президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи сообщил, что размещение российского ТЯО в Белоруссии начнется сразу же после завершения подготовки сооружений для него в начале июля. Путин отметил, что вся соответствующая подготовка идет по плану.

О том, что Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно 25 марта. Как заявил тогда российский лидер, Москва не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то же, что и США. Он отметил, что Соединенные Штаты имеют в определенных странах союзников и готовят их носители и экипажи, в связи с этим российская сторона будет делать то же самое.

Позднее, 25 мая, Лукашенко сообщил о начале перемещения нестратегического ядерного оружия на территорию республики. В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», добавив, что контроль за ядерным оружием и решение о его применении остаются за Москвой.