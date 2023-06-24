Реклама
Прямой эфир
Общество
26 июня останется нерабочим днем в Москве
Мир
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в России
Общество
НАК предупредил об ответственности за участие в незаконных акциях
Общество
Власти Липецкой области сообщили о постепенной отмене введенных ограничений
Армия
Пригожин заявил о развороте колонн ЧВК «Вагнер» и уходе в тыловые лагеря
Мир
Путин и Лукашенко обсудили результаты переговоров с Пригожиным
Происшествия
ВФУ выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра
Общество
Орловский губернатор сообщил об открытых въездах и выездах из региона
Общество
Сотрудники ЧВК «Вагнер» уходят из Ростова-на-Дону
Мир
Лавров заявил о сохранении контроля РФ над размещенным в Белоруссии ТЯО
Армия
Пушилин заявил о продвижении российских сил на отдельных участках фронта в ДНР
Мир
Лукашенко достиг договоренностей с главой ЧВК «Вагнер» в ходе переговоров
Общество
В Новоусманском районе Воронежской области сняли ограничения на передвижение авто

Лавров заявил о сохранении контроля РФ над размещенным в Белоруссии ТЯО

Лавров: РФ сохраняет контроль над тактическим ядерным оружием в Белоруссии
0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия сохраняет контроль над тактическим ядерным оружием (ТЯО), которое будет размещено в Белоруссии, это соответствует международным обязательствам. Об этом 24 июня заявил глава МИД России Сергей Лавров на полях сессии Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Многократно и наши белорусские друзья, и наши представители, российские представители, разъясняли происходящее в этой связи. Это [размещение ядерного оружия] никоим образом не нарушает ни одно международное обязательство <...> в том числе обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия», — сказал министр в эфире телеканала ОНТ, фрагмент его речи опубликован на сайте МИДа.

При этом, по его словам, Россия сохраняет контроль над оружием, которое будет размещено на территории Союзного государства, что в полной мере обеспечивает выполнение упомянутых обязательств.

Ответственно сохраняю: где будет содержаться ядерное оружие в Белоруссии
Перемещение боеголовок в хранилища республики уже началось

9 июня президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи сообщил, что размещение российского ТЯО в Белоруссии начнется сразу же после завершения подготовки сооружений для него в начале июля. Путин отметил, что вся соответствующая подготовка идет по плану.

О том, что Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно 25 марта. Как заявил тогда российский лидер, Москва не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то же, что и США. Он отметил, что Соединенные Штаты имеют в определенных странах союзников и готовят их носители и экипажи, в связи с этим российская сторона будет делать то же самое.

Позднее, 25 мая, Лукашенко сообщил о начале перемещения нестратегического ядерного оружия на территорию республики. В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», добавив, что контроль за ядерным оружием и решение о его применении остаются за Москвой.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023