В российских банках заявили об отсутствии повышенного спроса на снятие наличных

«Почта Банк», РНКБ и «Банк Зенит» не наблюдают повышенного спроса на снятие наличных. Об этом сообщили пресс-службы организаций на запрос «Известий» 24 июня.

«Банк РНКБ работает в штатном режиме, все офисы работают по расписанию, с учетом выходного дня. Повышенного спроса на снятие наличных и на обмен валюты на сегодняшний день банк не наблюдает», — говорится в сообщении.

Также «Банк Зенит» не наблюдает повышения спроса на наличные и валютнообменные операции. В пресс-службе «Почта Банка» указали, что не зафиксировали повышенный спрос на снятие наличных, банк работает в штатном режиме.

«Все сервисы и операции в мобильном приложении банка и по картам доступны в полном объеме и без ограничений. Наши сотрудники в отделениях и на горячей линии готовы оказать клиентам максимальную поддержку. Рекомендуем сохранять спокойствие и доверять только официальным заявлениям «Почта Банка», — добавляется в заявлении.

Заявление прозвучало на фоне попытки военного мятежа, которую накануне предпринял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»).

24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он сказал, что Вооруженные силы (ВС) России и другие госорганы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в настоящее время в Москве, Московской области и ряде других регионов страны.

Верховный главнокомандующий предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. Президент России в своем обращении также отметил, что РФ сейчас ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, в отношении нее направлена вся военная, экономическая и информационная машина Запада.