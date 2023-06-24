Движение судов по Москве-реке приостановлено, работа причалов ограничена. Об этом 24 июня сообщает столичный дептранс со ссылкой на ФГБУ Канала им. Москвы.

В городе с субботы действует режим контртеррористической операции, введенный с целью пресечения возможных терактов. Отменены массовые мероприятия, выпускные школьные вечера перенесены на 1 июля.

Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг сообщения о перекрытиях движения на въездах и выездах из города, а также призвал граждан доверять только официальным источникам информации и сохранять спокойствие.

Принятые меры обусловлены попыткой вооруженного мятежа, предпринятой основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Накануне он распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны РФ удара по тыловым лагерям ЧВК. В ведомстве эти сообщения опровергли и обратились к сотрудникам ЧВК, заявив, что их обманом втянули в участие в вооруженном мятеже.

В отношении Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК РФ). Генпрокуратура даст оценку его действиям. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

В обращением к россиянам 24 июня выступил Владимир Путин. Президент отметил, что страна ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. Любые внутренние беспорядки, смуты несут угрозу для государственности и для нации. Глава государства назвал предателями всех, кто пытается расколоть общество, а также пообещал отстоять страну и защитить безопасность ее жителей.