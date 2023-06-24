В Москве отменили все массовые мероприятия

Все ранее объявленные массовые мероприятия в Москве отменены. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в субботу, 24 июня.

Он отметил, что это связно с тем, что в столице введен режим контртеррористической операции.

«Все городские службы работают в полном объёме, передвижения по городу не затруднены. Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему», написал он в своем Telegram-канале.

О том, что в Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим КТО ранее в этот день сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). Решение принято в целях пресечения возможных террористических актов на этих территориях.

Также ранее в этот день также массовые мероприятия были отменены в Ростове-на-Дону, а затем и в Воронежской и Липецкой областях.

Причиной данных мер стала попытка военного мятежа со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как стало известно 23 июня, в отношении него ФСБ РФ возбудила уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). До этого Пригожин распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. Генпрокуратура РФ дала обещание дать надлежащую правовую оценку действиям военнослужащего. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

24 июня Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», отметив, что их обманом втянули в участие в вооруженном мятеже.