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Всероссийский школьный выпускной бал в Кремле отменен

Всероссийский школьный выпускной бал в Кремле отменен, общегородской выпускной в Парке Горького перенесен
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Всероссийский школьный выпускной бал, который должен был состояться 24 июня на территории Кремля, отменен в связи с отменой массовых мероприятий в Москве. Об этом сообщили в Дирекции Государственного Кремлевского дворца.

«В ближайшее время все школы — участники Всероссийского выпускного будут индивидуально проинформированы об отмене мероприятия, представителям школ будут даны разъяснения по организационным вопросам», — сказано в сообщении.

Выпускные вечера школ и общегородской выпускной в Парке Горького перенесены, сообщили «РИА Новости» в департаменте образования. Праздничные мероприятия состоятся 1 июля.

Ранее в этот день мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отмене всех массовых мероприятий в городе в связи с введением режима контртеррористической операции. Градоначальник отметил, что городские службы работают в полном объеме, передвижения не затруднены, и поблагодарил жителей за понимание и спокойное отношение к происходящему.

Решение о введении режима КТО было принято в целях пресечения возможных террористических актов.

ФСБ возбудила дело против Пригожина за призыв к вооруженному мятежу. Главное

Также массовые мероприятия отменены в Ростове-на-Дону, Воронежской и Липецкой областях на фоне попытки военного мятежа со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В отношении него ФСБ РФ возбудила уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). Генпрокуратура дала обещание дать надлежащую правовую оценку действиям военнослужащего. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

24 июня Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», отметив, что их обманом втянули в участие в вооруженном мятеже.

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