Собянин призвал москвичей доверять только официальной информации

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к горожанам с призывом доверять только официальным источникам информации. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале градоначальника.

Таким образом он прокомментировал появляющиеся сообщения о перекрытиях движения на въездах и выездах из столицы.

«Эта информация не соответствует действительности. В связи с усилением мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта. Никаких ограничений на въезд и выезд из города нет», — подчеркнул он.

Собянин также призвал москвичей сохранять спокойствие.

«Как подчеркнул в своем обращении президент, наша сила сегодня — в нашем единстве и консолидации общества», — заключил мэр.

Ранее в этот же день Собянин объявил об отмене всех массовых мероприятий в городе. Это связано с введением режима контртеррористической операции (КТО) в столице. Мэр подчеркнул, что все городские службы работают в полном объеме, передвижения не затруднены.

Причиной данных мер стала попытка военного мятежа со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как стало известно 23 июня, в отношении него ФСБ РФ возбудила уголовное дело по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»). До этого Пригожин распространил видеозапись о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК. В военном ведомстве подобные обвинения отвергают.

24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Верховный главнокомандующий предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание. Президент России в своем обращении также отметил, что РФ сейчас ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, в отношении нее направлена вся военная, экономическая и информационная машина Запада.