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Израильский политолог оценил риск поставок Таль-Авивом вооружения Киеву

Израильский политолог Брискин: Тель-Авив не будет передавать Украине оружие
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Тель-Авив будет поддерживать Украину в гуманитарных вопросах, но оружие передавать не намерен. Об этом 23 июня «Известиям» сообщил израильский политолог, бывший советник премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Бенни Брискин.

«Израиль на протяжении всего украинского конфликта придерживается более-менее одной и той же позиции. И я думаю, что она не будет меняться в ближайшее время. Израиль гуманитарно готов помогать Украине, но поставки оружия, прямые или косвенные, — не думаю», — сказал он.

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Накануне премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что оружие, которое Запад поставил Украине, уже появляется у израильских границ. Он также указал, что Израиль обеспокоен, что системы вооружений, которые будут переданы Украине, могут оказаться в Иране и использоваться против Тель-Авива.

20 июня глава офиса президента Украины Андрей Ермак упрекнул власти Израиля в «нейтралитете» по поводу украинского конфликта и призвал Тель-Авив оказывать Киеву более расширенную помощь.

19 июня минобороны Израиля опровергло сообщения ряда СМИ о передаче Киеву танков «Меркава».

В апреле Нетаньяху заявил, что Израиль не принимал решений о поставках оружия Украине, однако оказывает ей гуманитарную помощь.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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