Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинский премьер заявил о потребности Киева еще в $6,5 млрд
Мир
Минимум пять судов ищут пропавший в Атлантическом океане батискаф
Мир
Постпреды стран ЕС согласовали очередной пакет санкций против РФ
Армия
Путин назвал безукоризненной работу российских летчиков в зоне СВО
Авто
Бывшая российская «дочка» Volkswagen сменила название
Экономика
Райффайзенбанк с 3 июля ограничит исходящие платежи в евро
Мир
Ярослав Качиньский вернулся на пост вице-премьера Польши
Мир
Газета Bild уволит часть журналистов и заменит их искусственным интеллектом
Мир
Шойгу заявил о коллективной войне Запада против России
Политика
Политолог Дудаков назвал слова Байдена о Си Цзиньпине оговоркой по Фрейду
Армия
Путин заявил об уничтожении 245 танков и 678 бронемашин ВСУ
Мир
Мэр Киева Кличко записал видео с критикой руководства Украины
Общество
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность WWF в России

Бывшая российская «дочка» Volkswagen сменила название

0
Фото: Global Look Press/Silas Stein
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Фольксваген Груп Рус» (бывшая российская «дочка» Volkswagen) сменила название на АГР, сообщила пресс-служба компании 21 июня.

«ООО «Фольксваген Груп Рус» объявляет о смене названия на ООО «АГР» / AGR Automotive Group. После переименования компания продолжит свою деятельность на российском рынке, а также проведет полномасштабный ребрендинг», — уточнили там.

Как подчеркнули в компании, переименование — первый шаг в рамках трансформации и перезапуска бизнеса после перехода активов новому собственнику.

«Ребрендинг коснется фирменного корпоративного стиля компании, визуальной идентификации, а также дилерской сети компании, насчитывающей в данный момент более 400 предприятий», — рассказали в пресс-службе, добавив, что ООО «АГР» будет и дальше продавать автомобили и запчасти.

«Волга» впадает в Янцзы: будет возобновлен выпуск легендарной марки
Автомобили «Волга» возродят по той же схеме, что и «Москвич»

В мае этого года концерн Volkswagen передал все свои доли в ООО «Фольксваген Груп Рус» и его локальных дочерних компаниях ООО «Арт-Финанс» (структуре автодилера «Авилон»). Таким образом, ООО «Арт-Финанс» приобрел автозавод в Калуге, инфраструктуру импортера, включая дистрибуцию и послепродажный бизнес, а также складскую деятельность и финансовые услуги.

15 июня вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что автопроизводитель из Китая станет технологическим партнером дилера «Авилон» на прежде принадлежавшей Volkswagen площадке в Калуге.

В тот же день губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что завод планирует возобновить производство автомобилей до конца года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023