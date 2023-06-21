«Фольксваген Груп Рус» (бывшая российская «дочка» Volkswagen) сменила название на АГР, сообщила пресс-служба компании 21 июня.

«ООО «Фольксваген Груп Рус» объявляет о смене названия на ООО «АГР» / AGR Automotive Group. После переименования компания продолжит свою деятельность на российском рынке, а также проведет полномасштабный ребрендинг», — уточнили там.

Как подчеркнули в компании, переименование — первый шаг в рамках трансформации и перезапуска бизнеса после перехода активов новому собственнику.

«Ребрендинг коснется фирменного корпоративного стиля компании, визуальной идентификации, а также дилерской сети компании, насчитывающей в данный момент более 400 предприятий», — рассказали в пресс-службе, добавив, что ООО «АГР» будет и дальше продавать автомобили и запчасти.

В мае этого года концерн Volkswagen передал все свои доли в ООО «Фольксваген Груп Рус» и его локальных дочерних компаниях ООО «Арт-Финанс» (структуре автодилера «Авилон»). Таким образом, ООО «Арт-Финанс» приобрел автозавод в Калуге, инфраструктуру импортера, включая дистрибуцию и послепродажный бизнес, а также складскую деятельность и финансовые услуги.

15 июня вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что автопроизводитель из Китая станет технологическим партнером дилера «Авилон» на прежде принадлежавшей Volkswagen площадке в Калуге.

В тот же день губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что завод планирует возобновить производство автомобилей до конца года.