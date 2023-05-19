Volkswagen официально заявил о продаже активов в России

Автомобильный концерн Volkswagen завершил продажу своих российских активов, включая завод в Калуге, структуре автодилера «Авилон» — ООО «Арт-Финанс». Об этом говорится 19 мая в сообщении пресс-службы немецкого производителя.

Volkswagen продал свою долю в представительстве компании ООО «Фольксваген Груп Рус», в том числе дочерние российские организации: ООО «Фольксваген Компоненты и Сервис», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс», ООО «Скания Страхование».

Таким образом, холдинг «Авилон» ― ООО «Арт-Финанс» приобрел автозавод Volkswagen в Калуге, инфраструктуру импортера, включая дистрибуцию и послепродажный бизнес, а также складскую деятельность и финансовые услуги.

Генеральный директор ООО «Фольксваген Груп Рус» Геррит Шпенглер при этом выразил благодарность клиентам, сотрудникам и деловым партнерам в России за поддержку в период работы концерна в стране.

Ранее, 25 апреля, вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил об утверждении основных параметров сделки по продаже завода Volkswagen в России.

Концерн сообщил о рассмотрении продажи своих российских активов одной из отечественных компаний еще 6 февраля.

Volkswagen приостановил производство в России в начале марта прошлого года. На калужском предприятии выпускались лифтбеки Volkswagwn Polo, Skoda Rapid, а также кроссовер Volkswagen Tiguan.

21 апреля 2023 года сообщалось, что, по информации «Авито Авто», в I квартале 2023 года в РФ продажи подержанных автомобилей выросли на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.