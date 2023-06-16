Мантуров высказался о партнере «Авилона» на бывшей площадке Volkswagen под Калугой

Хорошо известный на рынке РФ автопроизводитель из Китая станет технологическим партнером дилера «Авилон» на прежде принадлежавшей Volkswagen площадке в Калужской области, сообщил вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 15 июня.

«Как коллеги декларируют, это будут китайские партнеры, которые хорошо были известны на российском рынке», — цитирует его РБК-ТВ.

В этот же день губернатор Калужской области Владислав Шапша в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) заявил, что бывший завод Volkswagen в Калуге планирует возобновить производство автомобилей до конца года. В дальнейшем завод планирует не только заниматься сборкой, но и локализацией комплектующих будущих моделей автомобилей, добавил он.

1 июня стало известно, что дилерский холдинг «Авилон», который приобрел бывший завод Volkswagen в Калужской области, близок к заключению сотрудничества с китайским производителем Chery, в связи с чем на калужском конвейере уже к осени могут появиться автомобили из КНР.

19 мая автомобильный концерн Volkswagen завершил продажу своих российских активов, включая завод в Калуге, структуру автодилера «Авилон» — ООО «Арт-Финанс».

Volkswagen продал свою долю в представительстве компании ООО «Фольксваген Груп Рус», в том числе дочерние российские организации: ООО «Фольксваген Компоненты и Сервис», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс», ООО «Скания Страхование».

Концерн сообщил о рассмотрении продажи своих российских активов одной из отечественных компаний еще 6 февраля.

Volkswagen приостановил производство в России в начале марта прошлого года. На калужском предприятии выпускались лифтбеки Volkswagwn Polo, Skoda Rapid, а также кроссовер Volkswagen Tiguan.