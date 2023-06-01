На бывшем заводе Volkswagen в Калуге планируют собирать седаны Omoda

Дилерский холдинг «Авилон», который приобрел бывший завод Volkswagen в Калужской области, близок к заключению сотрудничества с китайским производителем Chery, в связи с чем на калужском конвейере уже к осени 2023 года могут появиться автомобили из КНР. Об этом сообщает в четверг, 1 июня, Autonews.ru.

По данным источника, уже к III кварталу 2023 года седан Omoda (суббренд Chery) S5 может покинуть российский рынок, чтобы вернуться в локальной версии под другим названием.

Таким образом, в России продолжатся продажи спортивной версии Omoda S5 GT, которую будут импортировать из КНР, а базовая вариация S5 будет позиционироваться в более доступном сегменте, нежели сейчас.

Тем не менее ни «Авилон», ни Chery не стали комментировать возможную локализацию китайских седанов в России.

31 мая российские дилеры китайского производителя автомобилей Changan объявили о начале продаж седана Eado Plus. Цены на автомобиль начинаются от 2 209 900 рублей. Changan Eado Plus поставляется с бензиновым двигателем объемом 1,4 л с турбонагнетателем и мощностью 155 л.с. (225 Нм) в паре с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.

По словам представителей компании, концепция дизайна Eado Plus представляет собой симбиоз спортивного и элегантного стиля. Интерьер седана отделан комбинированными вставками из перфорированной экокожи, а панели автомобиля, в том числе центральная консоль, выполнены из «мягких тактильных материалов».