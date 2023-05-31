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В России стартовали продажи Changan Eado Plus

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Фото: Changan
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Российские дилеры китайского производителя автомобилей Changan объявили о начале продаж седана Eado Plus, сообщает 31 мая, в среду, пресс-служба компании. Цены на автомобиль начинаются от 2 209 900 рублей.

Changan Eado Plus поставляется с бензиновым двигателем объемом 1,4 л с турбонагнетателем и мощностью 155 л.с. (225 Нм) в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.

По словам представителей компании, концепция дизайна Eado Plus представляет собой симбиоз спортивного и элегантного стиля. Интерьер седана отделан комбинированными вставками из перфорированной экокожи, а панели автомобиля, в том числе центральная консоль, выполнены из «мягких тактильных материалов».

Новинка Changan продается в двух комплектациях: LX и DLX. В базовой версии автомобиль оборудован светодиодной оптикой, двухцветными легкосплавными колесными дисками 16-го диаметра, мультирулем, круиз-контролем, датчиком света, электромеханическим люком и климат-контролем, а также парковочным ассистентом, камерой заднего вида и системой мультимедиа с 10-дюймовым дисплеем.

В топовой комплектации седан предлагает покупателю 17-дюймовые колесные диски, встроенный видеорегистратор, акустическую систему с шестью динамиками, систему кругового обзора, ассистенты предупреждения и предотвращения фронтальных столкновений, адаптивный круиз-контроль, вентилируемые передние кресла, электрическую регулировку сиденья водителя, подлокотник с двумя подстаканниками для пассажиров сзади. Цены на Changan Eado Plus в комплектации DLX начинаются от 2 279 900 рублей.

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Omoda, суббренд китайского автопроизводителя Chery, планирует начать поставки на российский рынок седаны S5 в версии GT, сообщил 30 мая, во вторник, пресс-служба компании. Omoda S5 GT отличается от стандартной версии седана как под капотом, так и внешне. Автомобиль в спортивной комплектации будет поставляться с бензиновым турбодвигателем объемом 1,6 л и мощностью 150 л.с. в паре с «роботом» DCT7.

Кроме того, для GT характерен более агрессивный дизайн решетки радиатора и более спортивный силуэт автомобиля. Кроме того, новая версия предлагает покупателю черное глянцевое покрытие легкосплавных колесных дисков, а также оранжевую окраску увеличенных тормозных суппортов.

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