Omoda представит на российском рынке новую версию седана S5

Omoda, суббренд китайского автопроизводителя Chery, планирует начать поставки на российский рынок седаны S5 в версии GT, сообщает 30 мая, во вторник, пресс-служба компании.

Omoda S5 GT отличается от стандартной версии седана как под капотом, так и внешне. Автомобиль в спортивной комплектации будет поставляться с бензиновым турбодвигателем объемом 1,6 л и мощностью 150 л.с. в паре с «роботом» DCT7.

Кроме того, для GT характерен более агрессивный дизайн решетки радиатора и более спортивный силуэт автомобиля. Кроме того, новая версия предлагает покупателю черное глянцевое покрытие легкосплавных колесных дисков, а также оранжевую окраску увеличенных тормозных суппортов.

Главные отличительные черты Omoda S5 GT в интерьере ― это оригинальные элементы и сиденья с красной строчкой, а также красные ремни безопасности.

24 мая компания Omoda объявила о начале продаж люксовых седанов S5. Цена на седан с учетом действия специальных маркетинговых программ начинается от 2 019 900 рублей.

В базовой версии Omoda S5 оснащен атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,5 л и мощностью 113 л.с. в паре с вариатором. Седан в комплектации Life может предложить покупателю 16-дюймовые легкосплавные диски, задний парктроник и систему кругового обзора.