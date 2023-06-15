Бывший завод Volkswagen в Калуге заработает до конца года
Бывший завод Volkswagen в Калуге планирует возобновить производство автомобилей до конца года, сообщил 15 июня журналистам губернатор Калужской области Владислав Шапша в ходе Петербургского международного экономического форума.
По словам губернатора, в этом году завод в сотрудничестве с партнерами начнет сборку в тестовом режиме, пока не будут полноценно налажены производственные процессы.
В дальнейшем завод планирует не только заниматься сборкой, но и локализацией комплектующих будущих моделей автомобилей.
1 июня стало известно, что дилерский холдинг «Авилон», который приобрел бывший завод Volkswagen в Калужской области, близок к заключению сотрудничества с китайским производителем Chery, в связи с чем на калужском конвейере уже к осени могут появиться автомобили из КНР.
19 мая автомобильный концерн Volkswagen завершил продажу своих российских активов, включая завод в Калуге, структуру автодилера «Авилон» — ООО «Арт-Финанс». Volkswagen продал свою долю в представительстве компании ООО «Фольксваген Груп Рус», в том числе дочерние российские организации: ООО «Фольксваген Компоненты и Сервис», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс», ООО «Скания Страхование».