Датский телеканал TV 2 опубликовал новые кадры поврежденного «Северного потока – 2»

Появились новые кадры поврежденного участка «Северного потока – 2». Видео, снятое с помощью беспилотника, публикует датский телеканал TV2.

На записи, снятой дроном на глубине 72 м, видно расколовшуюся трубу и пробоину в ней — единственное видимое повреждение СП-2.

Журналисты обратились к офицеру в отставке, эксперту по взрывчатым веществам Нильсу Кампу, чтобы оценить последствия взрыва. Он считает, что «Северный поток – 2» был подорван небольшим взрывным устройством.

«Весьма вероятно, что там был небольшой груз всего в несколько килограммов. То, что я вижу, похоже на результат направленного заряда», — заявил журналистам Камп.

По мнению Кампа, «Северный поток – 2» был подорван людьми, которые разбираются во взрывчатке. Он отметил, что для того, чтобы произвести целенаправленный подрыв на глубине, требуются определенные знания.

Инженер и оператор дронов Blueeye Robotics Тронд Ларсен также отметил, что, по его мнению, довольно легко установить взрывное устройство с недостаточной мощностью с помощью дрона.

Кадры, на которых видны повреждения газопровода «Северный поток», шведская газета Expressen опубликовала 18 октября 2022 года. Видео демонстрирует огромное отверстие практически по всему диаметру трубы. На одном из трех снимков был виден ровный край трубы, на двух других — деформированные металлические участки газопровода.

К этому моменту расследование диверсии «Северных потоках» еще продолжается. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 16 июня заявил, что что США и их союзники до сих пор не представили «убедительных опровержений фактов» своей непричастности к диверсии.

Расследование диверсии ведут ФРГ, Дания и Швеция. Москва 15 июня также обратила внимание Совета Безопасности ООН на отсутствие продвижения в расследовании терактов на газопроводах «Северный поток».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в кулуарах Петербургского экономического форума (ПМЭФ) заявил, что отсутствие каких-либо выводов по поводу террористического акта на СП вызывает возмущение. Он также напомнил, что с момента диверсии прошел почти год.

При этом 13 июня газета Politico написала о возможной причастности к инциденту главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. По данным журналистов, небольшая группа водолазов на парусной лодке принимала участие в операции. При этом взорвать трубопроводы изначально планировалось еще в июне 2022 года.

В конце сентября 2022 года ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны. Позднее президент РФ Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.