Россия обратила внимание Совета Безопасности ООН на отсутствие продвижения в расследовании терактов на газопроводах «Северный поток», которые проводят ФРГ, Дания и Швеция. Об этом заявил 15 июня первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

«Мы привлекли внимание наших коллег в Совете Безопасности к тому, что так называемые национальные расследования, проводимые Швецией, Германией и Данией, не продвигаются», — подчеркнул он.

По словам дипломата, сообщения о том, что Россия проинформирована о ходе работы, являются ложью. Москва будет настаивать на проведении международного расследования произошедших диверсий, добавил он.

Также в четверг министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в кулуарах Петербургского экономического форума (ПМЭФ) отметил, что отсутствие проведения серьезного расследования террористического акта на газопроводах вызывает возмущение. Он подчеркнул, что с момента диверсии прошел почти год, однако никаких итогов расследования общественности не представлено.

Накануне политолог Дмитрий Леви описал возможный итог расследования диверсии на «Северных потоках». Он заявил, что ответственность любого государства вряд ли будет доказана, а обвинения будут выдвинуты группе неустановленных лиц, относящихся к какой-либо стране.

В тот же день канцлер Германии Олаф Шольц не смог дать четкий ответ на вопрос, планирует ли он обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщения СМИ о возможной причастности Киева к диверсиям на газопроводах.

В начале февраля американский журналист-расследователь Сеймур Херш пришел к выводу, что взрывы на газопроводах «‎Северный поток»‎ и «‎Северный поток – 2‎» в сентябре 2022 года осуществил Вашингтон при поддержке Норвегии. По его данным, американцы и норвежцы провели акцию под прикрытием учений НАТО Baltops.

После обнаружения утечки в сентябре 2022 года день служба безопасности Швеции подтвердила факт взрывов в районе трубопроводов. Вскоре после этого ФРГ, Дания и Швеция начали собственные независимые расследования инцидента, отказавшись от сотрудничества с Москвой.

При этом ни одно из расследований окончательно не завершено.