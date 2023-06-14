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Политолог описал возможный итог расследования диверсии на «Северных потоках»

Политолог Леви назвал маловероятным установление вины конкретных стран в диверсии на «Северных потоках»
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Фото: Global Look Press/The Swedish Coast Guard
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Ответственность любого государства за диверсию на газопроводах «Северные потоки» вряд ли будет доказана. Скорее, можно будет говорить о выдвижении обвинений к группе неустановленных лиц, которые могут иметь отношение к определенной стране. Такое мнение политолог Дмитрий Леви высказал в среду, 14 июня.

«Не очень представляю себе, какой может быть доказательная база, способная указать на ответственность государства. Скорее, можно будет говорить о некой группе неустановленных лиц, имеющих отношение к государству. Но это не прямая стрелка в сторону режима, президента. Это абстракция», — сказал эксперт в разговоре с Lenta.Ru.

Он выразил уверенность в отсутствии прямых доказательств, которые указывали бы на причастность к диверсии конкретных лиц. Также политолог допустил, что, если обвинения будут предъявлены по итогам расследования, то только к физическим лицам.

«Это могут быть такие полуподставные лица. Дело в том, что на данном уровне юридические разбирательства всё же обслуживают политические интересы, а установление фактов, истины уже вторично», — сказал Леви.

По его мнению, появление новых доказательств и получение дополнительных сведений в деле о подрыве «Северных потоков» маловероятно. Большая часть данных была известна спецслужбам уже в первые дни после диверсии, и новой информации возникнуть неоткуда.

«Скорее всего, речь будет идти о затягивании этого вопроса с тем, чтобы дождаться изменений повестки. Вряд ли мы имеем дело с реальной активизацией расследования», — заключил он.

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Кто затягивает расследование прошлогодних диверсий

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все вбросы и сливы информации о причастных к подрыву «Северных потоков», в том числе сообщения о причастности Польши, заслуживают внимания, сообщается на сайте aif.ru.

При этом он не стал исключать версию о том, что информация американской газеты The Wall Street Journal о причастности Польши к подрыву «Северных потоков» является вбросом, который был сделан, чтобы скрыть истинных заказчиков диверсии.

10 июня WSJ заявила, что немецкие следователи изучают доказательства того, что Польшу могли использовать в качестве оперативной базы для дальнейших атак на «Северные потоки». Однако в Германии подчеркнули, что доказательств причастности Польши к диверсии к этому моменту нет.

На следующий день, 11 июня, пресс-секретарь министра – координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в своем Twitter-аккаунте заявил, что страна не имеет отношения к подрыву, передает RT.

До этого, 8 июня Песков заявлял, что у России есть данные о возможной причастности англосаксов к взрывам на СП. По другой версии, одним из исполнителей теракта на «Северных потоках» мог быть 26-летний украинский военнослужащий.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы утечки. На следующий день служба безопасности Швеции подтвердила факт взрывов в районе трубопроводов. Вскоре после этого ФРГ, Дания и Швеция начали собственные независимые расследования инцидента, отказавшись от сотрудничества с Москвой. При этом ни одно из расследований окончательно не завершено.

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