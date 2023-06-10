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В Германии изучат улики о причастности Польши к подрыву СП

WSJ: Польшу могли использовать в качестве оперативной базы для атак на «Северные потоки»
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Фото: Global Look Press/Danish Defense Ministry
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Немецкие следователи изучают доказательства того, что Польшу могли использовать в качестве оперативной базы для дальнейших атак на «Северные потоки». Об этом в субботу, 10 июня, сообщила американская газета The Wall Street Journal.

«Немецкие следователи изучают доказательства, свидетельствующие о том, что диверсионная группа использовала Польшу, соседа по Европейскому союзу и союзника по НАТО, в качестве оперативной базы для взрыва газопровода «Северный поток»», — говорится в сообщении газеты.

В Германии заявили, что у них пока нет доказательств того, что Польша могла быть причастна к подрыву «Северного потока» и «Северного потока – 2», передает издание.

Следователи ФРГ нашли на яхте «Андромеда» следы взрывчатки и ДНК. Специалисты выясняют причину захода яхты в польские воды — именно это судно, по предварительным данным следствия, использовалось для организации подрыва «Северных потоков».

По данным издания, представитель национальной безопасности Польши допускает участие какой-либо польской компании в диверсии на газопроводах.

«Могу заверить вас, что в этом не замешано ни одно польское государственное учреждение. Не могу исключать, что к этому причастна польская или какая-либо другая компания», — приводит издание его слова.

Другие улики указывают на то, что «Польша была центром материально-технического обеспечения и финансирования» подводной диверсионной атаки, указывает издание.

Следователи также предполагают, что использовавшаяся для диверсии яхта могла быть арендована туристическим бюро из «сети украинских подставных компаний».

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Кто затягивает расследование прошлогодних диверсий

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга 8 июня заявил, что Россия владеет данными, согласно которым к взрывам на «Северных потоках» причастны англосаксы.

Таким образом он прокомментировал материал The Washington Post, в котором говорилось, что европейская разведка поделилась с ЦРУ планом украинской стороны осуществить диверсию на «Северном потоке – 2» еще в июне 2022 года — за три месяца до теракта на СП.

5 июня интернет-издание The Grayzone просочилось сообщение, согласно которому на одном из мест взрывов трубопровода «Северный поток» был обнаружен водолазный ботинок, которыми пользуются ВМС США.

До этого, 1 июня, сообщалось, что одним из исполнителей теракта на «Северных потоках» мог быть 26-летний украинский военнослужащий, До этого, 26 мая, писали, что у немецких следователей находится всё больше оснований, указывающих на причастность Украины к взрывам.

Журнал Der Spiegel 26 мая сообщал, что у следователей в Германии появляется всё больше данных, указывающих на причастность Украины к взрывам на «Северных потоках». Немецкие следователи считают, что для осуществления диверсий на российских газопроводах применялось взрывчатое вещество октоген, которое было доставлено на яхте «Андромеда».

Расследование подрывов, которое ведет Германия, до сих пор не определило виновников инцидента.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы утечки. На следующий день служба безопасности Швеции подтвердила факт взрывов в районе трубопроводов. Вскоре после этого ФРГ, Дания и Швеция начали собственные независимые расследования инцидента, отказавшись от сотрудничества с Москвой. При этом ни одно из расследований окончательно не завершено.

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