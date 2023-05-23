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Глава разведки ФРГ заявил о невозможности поиска виновных в подрыве СП

Глава разведки ФРГ заявил, что ни одна спецслужба не знает, кто взорвал «Северные потоки»
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Фото: Global Look Press/The Swedish Coast Guard
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Глава Федеральной разведывательной службы (BND) Германии Бруно Каль заявил, что на данный момент ни одна спецслужба не может однозначно назвать виновных в подрыве «Северных потоков». Об этом он сообщил в понедельник, 22 мая, выступая в Федеральной академии политики безопасности.

«Никакая страна, никакая спецслужба в мире не в состоянии сейчас это приписать кому-либо конкретно. <…> Может, это и поменяется, есть заметные успехи в следствии», — сказал Каль.

Также он напомнил, что работу криминалистов сильно осложняет место диверсии, расположенное на морском дне, однако расследование проводится «в разных направлениях».

«Не исключаю, что последует успех, который сделает один из вариантов более вероятным, а другие — менее», — добавил глава BND.

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Ранее в этот же день посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Германия по-прежнему не спешит предавать огласке данные расследования взрывов на «‎Северных потоках»‎ и игнорирует запросы Москвы. По его словам, создается впечатление, «что в ФРГ больше заинтересованы в сокрытии неудобных фактов», нежели в том, чтобы расследовать инцидент.

21 мая немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила о возможном участии двух украинцев в подрыве «Северных потоков».

В марте о возможной причастности проукраинской группировки к атаке на «Северные потоки» также написало американское издание The New York Times. В материале сообщалось, что некоторые официальные лица США считают, что Украина и ее союзники имели наиболее логичный потенциальный мотив для нападения на трубопроводы.

Позднее The Times указала на осведомленность спецслужб Запада о наличии украинского следа в ситуации со взрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

В Москве произошедшее назвали актом международного терроризма, а также указали, что не считают объективным проведение расследования инцидента на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» без участия специалистов из России.

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