К взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» могут быть причастны по крайней мере двое украинцев. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

«В агентурном триллере о саботаже трубопровода еще многое неясно. Но появляется всё больше доказательств того, что в этом замешаны как минимум двое украинцев», — указано в статье.

Согласно данным расследования, проведенного Süddeutsche Zeitung совместно с другими немецкими и европейскими СМИ, следователи Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ несколько месяцев назад наткнулись на туристическое агентство Feeria Lwowa, расположенное в Польше. Фирма основана в 2016 году и зарегистрирована двумя гражданами Украины.

По данным газеты, агентство арендовало яхту «Андромеда», на которой подозреваемые в подрыве газопроводов якобы плыли к ним. Однако, как отмечается в материале, многое говорит о том, что Feeria Lwowa — это всего лишь подставная компания. До 2020 года организация ничем себя не проявила, но во время пандемии коронавируса на ее счету внезапно появилось €2,8 млн. Издание не исключает, что эти средства могут быть связаны с фрахтованием судна.

Согласно второй версии, которую сейчас проверяют немецкие следователи, след также ведет на Украину. Еще одним предполагаемым участником диверсии, как пишет Süddeutsche Zeitung, может быть 26-летний украинец, предположительно, военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Указывается, что у него есть приметные татуировки и в настоящее время он участвует в боевых действиях.

В марте о возможной причастности проукраинской группировки к атаке на «Северные потоки» также написало американское издание The New York Times. В материале сообщалось, что некоторые официальные лица США считают, что Украина и ее союзники имели наиболее логичный потенциальный мотив для нападения на трубопроводы.

Позднее The Times указала на осведомленность спецслужб Запада о наличии украинского следа в ситуации со взрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Однако согласно результатам расследования американского журналиста Сеймура Херша, опубликованным в начале февраля, к взрывам причастны США. Херш утверждает, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы. Мотивы Вашингтона, со слов журналиста, заключались в том, чтобы вынудить Германию оказать Украине военную и финансовую поддержку.

В США и Норвегии отвергли выводы данного расследования.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

В Москве произошедшее назвали актом международного терроризма, а также указали, что не считают объективным проведение расследования инцидента на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» без участия специалистов из России.