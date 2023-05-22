Германия не перестала игнорировать запросы РФ по расследованию взрывов на «Северных потоках»

Германия по-прежнему не спешит предавать огласке данные расследования взрывов на «‎Северных потоках»‎ и игнорирует запросы Москвы. Об этом «‎Известиям» заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. По его словам, создается впечатление, «что в ФРГ больше заинтересованы в сокрытии неудобных фактов», нежели в том, чтобы расследовать инцидент, отметил он.

«Генпрокуратура ФРГ сообщает, что расследование диверсий на «Северных потоках» продолжается, но не спешит предавать огласке полученные данные. Наши официальные обращения игнорируются», — подчеркнул дипломат.

По словам посла, в медийном пространстве ФРГ «‎немало спекуляций, в какой степени и был ли посвящен Берлин в подготовку теракта»‎, ведь «‎стране нанесен значительный материальный ущерб».

«Однако создается впечатление, что здесь [в Германии] больше заинтересованы в сокрытии неудобных фактов», — уточнил Нечаев.

26 сентября 2022 года в Балтийском море были взорваны нитки газопровода «‎Северный поток»‎. В октябре ФРГ, Швеция и Дания запустили три национальных расследования инцидента. Изначально страны планировали создать совместную группу для изучения обстоятельств взрыва, однако позже от этой идеи отказались.

Москва неоднократно просила Берлин, Стокгольм и Копенгаген предоставить ей доступ к материалам расследований. Однако, по состоянию на середину мая, ни одна из трех стран так и не допустила до расследования представителей России.

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Страны и дела: ФРГ не предоставляет данные расследований взрывов на СП