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В ФРГ заявили о наличии у следствия данных о причастности Украины ко взрывам на СП

Spiegel: следствие ФРГ располагает данными о причастности Украины ко взрывам на СП
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Фото: Global Look Press/The Swedish Coast Guard
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У следователей в Германии появляется всё больше данных, указывающих на причастность Украины к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом 26 мая написал журнал Der Spiegel.

По данным журналистов, в Германию от иностранных спецслужб поступили «многочисленные сведения, согласно которым, виновниками <...>, скорее всего, являются украинцы».

Кроме того, как рассказали изданию источники в следственных кругах, метаданные электронного письма и адрес электронной почты, с которой было отправлено сообщение для аренды яхты «Андромеда», возможно, причастной к транспортировке взрывчатки, также «ведут на Украину».

Также немецкие следователи считают, что для осуществления диверсий на российских газопроводах применялось взрывчатое вещество октоген, которое было доставлено на яхте «Андромеда».

Северный потом: США не предоставили разъяснения РФ о взрывах на газопроводах
Кто затягивает расследование прошлогодних диверсий

Днем ранее стало известно, что МИД РФ выразил протест послам Дании, Германии и Швеции в связи с полным отсутствием у России результатов по якобы проводимым властями этих стран национальным расследованиям диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

22 мая глава Федеральной разведывательной службы (BND) Германии Бруно Каль заявил, что на данный момент ни одна спецслужба не может однозначно назвать виновных в подрыве «Северных потоков».

В тот же день посол РФ в Берлине Сергей Нечаев сказал, что Германия по-прежнему не спешит предавать огласке данные расследования взрывов на «‎Северных потоках»‎ и игнорирует запросы Москвы. По его словам, создается впечатление, «что в ФРГ больше заинтересованы в сокрытии неудобных фактов», нежели в том, чтобы расследовать инцидент.

Согласно результатам расследования американского журналиста Сеймура Херша, опубликованным в начале февраля, к взрывам причастны США. Херш утверждает, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы. Мотивы Вашингтона, со слов журналиста, заключались в том, чтобы вынудить Германию оказать Украине военную и финансовую поддержку. В США и Норвегии отвергли выводы данного расследования.

Позднее The Times указала на осведомленность спецслужб Запада о наличии украинского следа в ситуации со взрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

В Москве произошедшее назвали актом международного терроризма, а также указали, что не считают объективным проведение расследования инцидента на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» без участия специалистов из России.

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