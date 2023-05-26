В ФРГ заявили о наличии у следствия данных о причастности Украины ко взрывам на СП

У следователей в Германии появляется всё больше данных, указывающих на причастность Украины к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом 26 мая написал журнал Der Spiegel.

По данным журналистов, в Германию от иностранных спецслужб поступили «многочисленные сведения, согласно которым, виновниками <...>, скорее всего, являются украинцы».

Кроме того, как рассказали изданию источники в следственных кругах, метаданные электронного письма и адрес электронной почты, с которой было отправлено сообщение для аренды яхты «Андромеда», возможно, причастной к транспортировке взрывчатки, также «ведут на Украину».

Также немецкие следователи считают, что для осуществления диверсий на российских газопроводах применялось взрывчатое вещество октоген, которое было доставлено на яхте «Андромеда».

Днем ранее стало известно, что МИД РФ выразил протест послам Дании, Германии и Швеции в связи с полным отсутствием у России результатов по якобы проводимым властями этих стран национальным расследованиям диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

22 мая глава Федеральной разведывательной службы (BND) Германии Бруно Каль заявил, что на данный момент ни одна спецслужба не может однозначно назвать виновных в подрыве «Северных потоков».

В тот же день посол РФ в Берлине Сергей Нечаев сказал, что Германия по-прежнему не спешит предавать огласке данные расследования взрывов на «‎Северных потоках»‎ и игнорирует запросы Москвы. По его словам, создается впечатление, «что в ФРГ больше заинтересованы в сокрытии неудобных фактов», нежели в том, чтобы расследовать инцидент.

Согласно результатам расследования американского журналиста Сеймура Херша, опубликованным в начале февраля, к взрывам причастны США. Херш утверждает, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы. Мотивы Вашингтона, со слов журналиста, заключались в том, чтобы вынудить Германию оказать Украине военную и финансовую поддержку. В США и Норвегии отвергли выводы данного расследования.

Позднее The Times указала на осведомленность спецслужб Запада о наличии украинского следа в ситуации со взрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

В Москве произошедшее назвали актом международного терроризма, а также указали, что не считают объективным проведение расследования инцидента на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» без участия специалистов из России.