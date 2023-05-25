МИД выразил протест послам Дании, Швеции и ФРГ из-за ситуации на «Северных потоках»

Послы Дании, Германии и Швеции были вызваны в МИД РФ, где им выражен протест в связи с ситуацией вокруг расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве 25 мая.

«Заявлен решительный протест в связи с полным отсутствием у нас результатов якобы проводимых властями этих стран национальных расследований диверсий на «Северных потоках» в сентябре 2022 года, их неспособностью обеспечить транспарентность следственных действий», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

В ведомстве квалифицировали уклонение властей ФРГ, Дании и Швеции от взаимодействия с российской стороной по ходу расследования как неприемлемое, а также указали на то, что там проигнорировали соответствующее письмо премьер-министра РФ Михаила Мишустина и ноты от российских посольств.

Также отмечается, что в упомянутых странах полностью отсутствует заинтересованность в установлении подлинных обстоятельств диверсии.

«Напротив, своими действиями они явно затягивают время и пытаются скрыть следы и истинных виновников преступления, за которым, как мы думаем, стоят известные страны. При этом неслучайно в СМИ сбрасываются «утечки» малоправдоподобных версий с желанием запутать ситуацию», — отмечено в заявлении.

Ранее в этот день РФ объявила персонами нон грата пять шведских дипломатов, в том числе трех сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве страны в Москве. Кроме того, было принято решение с 1 сентября остановить деятельность генконсульства России в Гётеборге. Глава МИД королевства Тобиас Билльстрем отметил, что Стокгольм сожалеет о решении Москвы.

24 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в полном объеме исполняет взятые на себя обязательства и при взаимодействии с другими странами, в том числе и по поставкам газа. Он, напомнил, что газопровод «Северный поток» взорвали, а «Северный поток – 2» так и не открыли, не по вине России.

22 мая глава Федеральной разведывательной службы (BND) Германии Бруно Каль заявил, что на данный момент ни одна спецслужба не может однозначно назвать виновных в подрыве «Северных потоков».

В тот же день посол РФ в Берлине Сергей Нечаев сказал, что Германия по-прежнему не спешит предавать огласке данные расследования взрывов на «‎Северных потоках»‎ и игнорирует запросы Москвы. По его словам, создается впечатление, «что в ФРГ больше заинтересованы в сокрытии неудобных фактов», нежели в том, чтобы расследовать инцидент.

Согласно результатам расследования американского журналиста Сеймура Херша, опубликованным в начале февраля, к взрывам причастны США. Херш утверждает, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы. Мотивы Вашингтона, со слов журналиста, заключались в том, чтобы вынудить Германию оказать Украине военную и финансовую поддержку. В США и Норвегии отвергли выводы данного расследования.

Позднее The Times указала на осведомленность спецслужб Запада о наличии украинского следа в ситуации со взрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

В Москве произошедшее назвали актом международного терроризма, а также указали, что не считают объективным проведение расследования инцидента на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» без участия специалистов из России.