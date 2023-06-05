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СМИ сообщили о найденном дайверском ботинке на месте взрывов на СП

The Grayzone: рядом с одним из мест взрыва «Северного потока» обнаружен используемый ВМС США водолазный ботинок
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Фото: TASS/Zuma
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Во время экспедиции на одном из мест взрывов трубопровода «Северный поток» был обнаружен водолазный ботинок, которыми пользуются ВМС США. Об этом в понедельник, 5 июня, рассказало интернет-издание The Grayzone.

«В течение нескольких минут я смотрел прямую видеотрансляцию с подводного беспилотника <…> Внезапно на экране появился странный объект. Это были черно-оранжевые водолазные ботинки», — рассказал журналист Джеффри Бродски, участвовавший в расследовании.

По заявлению издания, данная модель используется ВМС США, также в подобных ботинках были замечены водолазы ВМС Украины. Однако The Grayzone уточняет, что данное водолазное снаряжение доступно и коммерческим дайверам.

Кроме того, по данным издания, ответственные за расследование лица уже были оповещены о данной улике, однако они ее не забрали, а факт нахождения ботинка не был предан огласке.

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1 июня газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что одним из исполнителей теракта на «Северных потоках» мог быть 26-летний украинский военнослужащий, До этого, 26 мая, журнал Der Spiegel писал, что у немецких следователей находится всё больше оснований, указывающих на причастность Украины к взрывам.

8 февраля американский журналист-расследователь Сеймур Херш в своем расследовании пришел к выводу, что взрывы осуществили США при поддержке Норвегии.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента «Известий», 22 декабря 2022 года заявил, что авария на «Северных потоках» была актом государственного терроризма. При этом Россия неоднократно призывала к повышению траснпарентности и скорости расследования взрывов.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы утечки. На следующий день служба безопасности Швеции подтвердила факт взрывов в районе трубопроводов. Вскоре после этого ФРГ, Дания и Швеция начали собственные независимые расследования инцидента, отказавшись от сотрудничества с Москвой. При этом ни одно из расследований окончательно не завершено.

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