Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма

Президент России Владимир Путин заявил, что авария на «Северных потоках» была актом государственного терроризма. Отвечая на вопрос корреспондента «Известий» 22 декабря, российский лидер подчеркнул, что индивидуальные лица или организации не смогли бы самостоятельно организовать диверсию такого уровня.

«Северные потоки», ну что «Северные потоки». Это теракт, очевидно, все это признали. Но удивительно, что это акт международного государственного терроризма. Почему? Потому что индивидуальные лица, частные лица, физические лица самостоятельно без поддержки государственных структур совершить такие теракты не в состоянии, ясно, что это было сделано при поддержке государств», — подчеркнул он во время пресс-подхода.

Путин добавил, что следует обратить внимание на те страны, которые заинтересованы в случившемся.

Ранее в этот день посольство РФ в США указало, что Россия не позволит «замести под ковер» неудобную правду о ситуации вокруг «Северных потоков». Посольство приветствовало попытки журналистов добраться до истины, а не заниматься спекуляциями, обвиняя в произошедшем Россию.

Также издание The Washington Post сообщило, что никаких доказательств того, что Россия причастна к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП и СП-2), по итогам нескольких месяцев расследований найти не удалось.

18 ноября в Службе государственной безопасности Швеции заявили, что на газопроводах подтверждены факты диверсии. На месте аварии были найдены следы взрывчатки. Отмечается, что в ходе расследований, проведенных в Балтийском море, были тщательно задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов.

До этого, 11 ноября, издание Wired сообщало, что, согласно информации аналитической компании SpaceKnow, незадолго до ЧП на трубопроводах рядом были замечены суда, у которых были отключены датчики о локации. Каждый из кораблей был от 95 до 130 м длиной и находился в непосредственной близости от мест, в которых произошли утечки.

Президент России 12 октября назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены 26 сентября. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.