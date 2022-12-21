WP признала отсутствие доказательств причастности РФ к ЧП на «Северный потоках»

Никаких доказательств того, что Россия причастна к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» по итогам нескольких месяцев расследований найти не удалось. Об этом 21 декабря сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, после диверсии на газопроводах многие мировые лидеры поспешили обвинить в случившемся Москву. Однако по итогам нескольких месяцев расследований каких-либо доказательств, подтверждающих это, найти не удалось.

«На данный момент нет никаких доказательств в пользу того, что за диверсией стояла Россия», — заявил в беседе с изданием неназванный чиновник из Евросоюза.

Отмечается, что его оценка аналогична позициям 23 представителей дипведомств и разведки в девяти странах, опрошенных в последние две недели.

18 ноября в службе государственной безопасности Швеции заявили, что на газопроводах подтверждены факты диверсии. На месте аварии были найдены следы взрывчатки. Отмечается, что в ходе расследований, проведенных в Балтийском море, были тщательно задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов.

Неделей ранее издание Wired сообщало, что, согласно информации аналитической компании SpaceKnow, незадолго до ЧП на трубопроводах рядом были замечены суда, у которых были отключены датчики о локации. Каждый из кораблей был от 95 до 130 м длиной и находился в непосредственной близости от мест, в которых произошли утечки.

Утечки на газопроводах были обнаружены 26 сентября. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек было зарегистрировано

Президент России Владимир Путин 12 октября назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» (СП и СП-2) были обнаружены 26 сентября. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.