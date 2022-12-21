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WP признала отсутствие доказательств причастности РФ к ЧП на «Северный потоках»

В The Washington Post признали, что Россия не причастна к диверсиям на «Северный потоках»
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Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel/photothek.net
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Никаких доказательств того, что Россия причастна к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» по итогам нескольких месяцев расследований найти не удалось. Об этом 21 декабря сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

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Как отмечает издание, после диверсии на газопроводах многие мировые лидеры поспешили обвинить в случившемся Москву. Однако по итогам нескольких месяцев расследований каких-либо доказательств, подтверждающих это, найти не удалось.

«На данный момент нет никаких доказательств в пользу того, что за диверсией стояла Россия», — заявил в беседе с изданием неназванный чиновник из Евросоюза.

Отмечается, что его оценка аналогична позициям 23 представителей дипведомств и разведки в девяти странах, опрошенных в последние две недели.

18 ноября в службе государственной безопасности Швеции заявили, что на газопроводах подтверждены факты диверсии. На месте аварии были найдены следы взрывчатки. Отмечается, что в ходе расследований, проведенных в Балтийском море, были тщательно задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов.

Неделей ранее издание Wired сообщало, что, согласно информации аналитической компании SpaceKnow, незадолго до ЧП на трубопроводах рядом были замечены суда, у которых были отключены датчики о локации. Каждый из кораблей был от 95 до 130 м длиной и находился в непосредственной близости от мест, в которых произошли утечки.

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