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РФ потребовала участия в расследовании терактов на «Северных потоках»

Посольство РФ в США: Россия не позволит скрыть неудобную правду о ситуации вокруг «Северных потоков»
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Фото: Global Look Press/The Swedish Coast Guard
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Россия не позволит «замести под ковер» неудобную правду о ситуации вокруг «Северных потоков». Об этом 21 декабря заявило посольство РФ в США.

«Наша страна не позволит «замести под ковер» неудобную правду о произошедшем на «Северных потоках». Будет и далее настаивать на всестороннем и прозрачном расследовании с российским участием», — прокомментировало посольство публикацию The Washington Post о непричастности РФ к ЧП на «Северных потоках».

При этом посольство приветствовало попытки журналистов добраться до истины, а не заниматься спекуляциями, обвиняя в произошедшем Россию.

Ранее в этот же день издание The Washington Post сообщило, что никаких доказательств того, что Россия причастна к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», по итогам нескольких месяцев расследований найти не удалось.

18 ноября в службе государственной безопасности Швеции заявили, что на газопроводах подтверждены факты диверсии. На месте аварии были найдены следы взрывчатки. Отмечается, что в ходе расследований, проведенных в Балтийском море, были тщательно задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов.

До этого, 11 ноября, издание Wired сообщало, что, согласно информации аналитической компании SpaceKnow, незадолго до ЧП на трубопроводах рядом были замечены суда, у которых были отключены датчики о локации. Каждый из кораблей был от 95 до 130 м длиной и находился в непосредственной близости от мест, в которых произошли утечки.

Президент России Владимир Путин 12 октября назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» (СП и СП-2) были обнаружены 26 сентября. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

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