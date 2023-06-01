Реклама
Прямой эфир
Общество
Минздрав сообщил о прибытии в Москву пострадавшего ребенка из Ростова-на-Дону
Авто
Российские «Зеленые карты» перестали работать в Евросоюзе
Армия
Путин наградил подполковника Никитина орденом Мужества
Экономика
Банки отразили 2,7 млн кибератак за первые три месяца 2023 года
Спорт
Теннисистка Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Общество
Путин наградил главу администрации Шебекинского округа орденом Мужества
Политика
Рябков сообщил о согласовании важного документа на БРИКС
Армия
Российская ПВО сбила украинский Су-25 в Запорожской области
Мир
Европарламент выступил против председательства Венгрии в Совете ЕС в 2024 году
Общество
Путин поручил ускорить работу по установлению единого статуса многодетной семьи
Общество
Пушилин назвал США соучастниками военных преступлений ВСУ
Политика
Путин выразил уверенность в победе России
Сюжет:

СМИ назвали возможным исполнителем теракта на «Северных потоках» украинского военного

Süddeutsche Zeitung: одним из исполнителей теракта на «Северных потоках» мог быть украинский военнослужащий
0
Фото: Global Look Press/Xinhua/The Swedish Coast Guard
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одним из исполнителей теракта на «Северных потоках» мог быть 26-летний украинский военнослужащий. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

При этом его связи с киевскими властями не установлены.

Следователи ФРГ во Франкфурте-на-Одере обыскали 25 мая квартиру знакомой возможного исполнителя теракта на «Северных потоках», она проходит по делу как свидетель и оказывает содействие следствию. Известно, что в прошлом женщина состояла в семейных отношениях с подозреваемым в причастности к диверсии на СП. У них есть общий ребенок. В настоящий момент следователи взяли образцы ДНК ребенка. Затем их сравнят с теми биоматериалами, которые были найдены на яхте «Андромеда».

При совпадении генетических материалов у следствия будет первый конкретный подозреваемый.

Северный потом: США не предоставили разъяснения РФ о взрывах на газопроводах
Кто затягивает расследование прошлогодних диверсий

Журнал Der Spiegel 26 мая сообщал, что у следователей в Германии появляется всё больше данных, указывающих на причастность Украины к взрывам на «Северных потоках». Немецкие следователи считают, что для осуществления диверсий на российских газопроводах применялось взрывчатое вещество октоген, которое было доставлено на яхте «Андромеда».

Расследование подрывов, которое ведет Германия, до сих пор не определило виновников инцидента.

Вместе с тем существует альтернативное расследование, которое проводится независимым американским журналистом Сеймуром Хершем. Так, еще в начале февраля он пришел к выводу, что взрывы на газопроводах «‎Северный поток»‎ и «‎Северный поток – 2‎» 26 сентября 2022 года осуществили США при поддержке Норвегии. По его данным, американцы и норвежцы провели акцию под прикрытием учений НАТО Baltops.

В конце сентября 2022 года ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны. Позднее российский президент Владимир Путин назвал аварии актом международного терроризма.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023