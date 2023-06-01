СМИ назвали возможным исполнителем теракта на «Северных потоках» украинского военного

Одним из исполнителей теракта на «Северных потоках» мог быть 26-летний украинский военнослужащий. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

При этом его связи с киевскими властями не установлены.

Следователи ФРГ во Франкфурте-на-Одере обыскали 25 мая квартиру знакомой возможного исполнителя теракта на «Северных потоках», она проходит по делу как свидетель и оказывает содействие следствию. Известно, что в прошлом женщина состояла в семейных отношениях с подозреваемым в причастности к диверсии на СП. У них есть общий ребенок. В настоящий момент следователи взяли образцы ДНК ребенка. Затем их сравнят с теми биоматериалами, которые были найдены на яхте «Андромеда».

При совпадении генетических материалов у следствия будет первый конкретный подозреваемый.

Журнал Der Spiegel 26 мая сообщал, что у следователей в Германии появляется всё больше данных, указывающих на причастность Украины к взрывам на «Северных потоках». Немецкие следователи считают, что для осуществления диверсий на российских газопроводах применялось взрывчатое вещество октоген, которое было доставлено на яхте «Андромеда».

Расследование подрывов, которое ведет Германия, до сих пор не определило виновников инцидента.

Вместе с тем существует альтернативное расследование, которое проводится независимым американским журналистом Сеймуром Хершем. Так, еще в начале февраля он пришел к выводу, что взрывы на газопроводах «‎Северный поток»‎ и «‎Северный поток – 2‎» 26 сентября 2022 года осуществили США при поддержке Норвегии. По его данным, американцы и норвежцы провели акцию под прикрытием учений НАТО Baltops.

В конце сентября 2022 года ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны. Позднее российский президент Владимир Путин назвал аварии актом международного терроризма.