В СК осудили Запад за отказ сотрудничать с Россией по расследованию диверсий на СП

Отказ стран Запада сотрудничать с Москвой по расследованию подрыва трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» является частным случаем проявления лицемерия. Об этом заявил зампредседателя Следственного комитета России (СКР) Александр Клаус 12 мая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

«Когда они блокируют расследования уголовных дел об убийствах, почему они не должны этого делать и по иным делам, в частности по настолько резонансному и значимому преступлению, как совершение диверсионно-террористического акта на трубопроводах в иных юрисдикциях», — сказал Клаус.

По его словам, правоохранительные органы России демонстрируют «реально готовое взаимодействие со своими коллегами [по расследованию]». Однако Москва не видит ответной инициативы от «партнеров», несмотря на то что именно российская сторона является потерпевшей.

Днем ранее посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил, что Копенгаген до сих пор не представил РФ официальных данных из расследования диверсий на «Северных потоках».

8 мая глава делегации РФ на переговорах в Вене по контролю над вооружениями Константин Гаврилов также сообщил, что РФ до сих пор не получила разъяснений от США по взрывам на трубопроводах.

В середине апреля посольство России в Швеции потребовало провести открытое международное расследование терактов на СП, подключив к нему российских специалистов. Тогда в дипмиссии отметили, что за полгода с момента диверсии шведская сторона так и не обнародовала никаких выводов по расследованию.

6 апреля прокурор Матс Юнгквист заявил, что Швеция не видит необходимости в сотрудничестве с Россией, так как Стокгольм хочет исключить использование страны как платформы для совершения диверсии и не фокусируется на ее исполнителе.

В феврале 2023 года лауреат Пулитцеровской премии журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о диверсии на российских газопроводах, в котором обвинил США в причастности к атаке. По его данным, американские дайверы заложили две бомбы на газопроводах в Балтийском море еще в июне 2022 года, а сама взрывчатка была активирована в сентябре норвежцами.

В США и Норвегии отвергли выводы данного расследования.

Три из четырех ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были взорваны в сентябре 2022 года. В России это назвали государственным терроризмом. Расследование ведут следственные органы трех стран — Дании, Швеции и Германии.