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Посольство РФ потребовало открытого расследования подрывов «Северных потоков»

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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Посольство России в Швеции потребовало провести открытое международное расследование терактов на «Северных потоках», подключив к нему представителей РФ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду, 12 апреля, в Telegram-канале дипмиссии.

Российские дипломаты отметили, что в течение полугода с момента диверсии на газопроводах шведская сторона так и не обнародовала никаких выводов по расследованию. Кроме того, дипломаты обратили внимание на сделанное на прошлой неделе заявление шведского прокурора Матса Юнгквиста, который отметил, что найти ответственных за взрывы на «Северных потоках» пока не удалось и, вероятно, сделать это будет непросто.

«С удивлением узнали, что виновных шведы всё это время, видимо, и не искали. Прокурор Матс Юнгквист сообщил, что задача, которую поставила перед собой шведская сторона на данном этапе, оказывается, заключается в установлении возможных угроз для Швеции, например факта использования ее территории для осуществления подрывов», — говорится в сообщении посольства.

Там добавили, что шведские следователи заранее решили «подстелить соломку», делая оговорку, что найти виновных будет нелегко в связи с учетом неких «обстоятельств».

Также дипломаты указали на то, что работа шведских следователей вызывает много вопросов.

«Требуем проведения транспарентного и всеобъемлющего международного расследования диверсий с обязательным подключением представителей России. Замести под ковер следы этого беспрецедентного преступления непозволительно никому», — подчеркнули в посольстве.

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Ранее, 6 апереля, прокурор Матс Юнгквист заявил, что Швеция не видит необходимости в сотрудничестве с Россией в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». По его словам, Стокгольм положительно относится к сотрудничеству с Москвой, однако в предварительном следствии прокуратура страны хочет в первую очередь исключить, что Швеция была использована как платформа для совершения диверсии, и не фокусируется на ее исполнителе.

Он также сообщил, что за подрывами «Северных потоков» может стоять спонсируемая государством группировка. По мнению прокурора, это является «абсолютно основным сценарием», но подтвердить личности ответственных за диверсию будет сложно.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Швеция никогда не была заинтересована в реальных результатах расследований, ее комментарии носили лишь политический характер. Дипломат отметила, что результатам расследования в предыдущие годы не уделялось должного внимания, а виновники находились быстро и без юридических оснований.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

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