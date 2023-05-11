Посол РФ уличил Данию в замалчивании ситуации с расследованием по СП

Копенгаген до сих пор не представил официальных данных из расследования диверсий на «Северных потоках». Об этом 11 мая сообщил посол РФ в Дании Владимир Барбин.

«Ситуация с расследованиями упорно замалчивается на государственном уровне, а местные СМИ наперегонки «вбрасывают» версии произошедшего, которые противоречат друг другу», — говорится в его заявлении на сайте дипмиссии.

Барбин отметил, что на сегодняшний день неизвестно, в частности, какие компании имели разрешение на работы в исключительной экономической зоне, контролировалась ли их деятельность, проводилась ли экспертиза обломков, и если да, то с каким результатом.

Также посол прокомментировал вышедший в апреле цикл документальных фильмов скандинавских журналистов «Теневая война» о российской разведдеятельности. По его словам, данные сюжеты имеют мало общего с действительностью и по большей части транслируют голословные утверждения и домыслы.

Ранее, 3 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала формальной отпиской реакцию шведской стороны на требование посольства РФ о проведении транспарентного расследования по диверсиям на «Северных потоках».

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает к ускорению расследования терактов на СП. Любая информация, полученная в процессе, должна быть прозрачной и доступной для всех, подчеркнул он.

В феврале 2023 года лауреат Пулитцеровской премии журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о диверсии на российских газопроводах, в котором обвинил США в причастности к атаке. По его данным, американские дайверы заложили две бомбы на газопроводах в Балтийском море еще в июне 2022 года, а сама взрывчатка была активирована в сентябре норвежцами. В США и Норвегии отвергли выводы расследователя.

Три из четырех ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были взорваны в сентябре 2022 года. В России это назвали государственным терроризмом. Расследование ведут следственные органы трех стран — Дании, Швеции и Германии.