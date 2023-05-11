Реклама
Прямой эфир
Мир
CNN сообщил о возможном ослаблении санкций против РФ для обмена заключенных
Мир
Илон Маск объявил об уходе с поста гендиректора Twitter
Армия
В Минобороны РФ сообщили о контроле обстановки в зоне СВО
Мир
В МИД Молдавии указали на необходимость укрепления обороноспособности
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской области
Мир
РФ запросила на 18 мая заседание СБ ООН по поставкам оружия на Украину
Мир
На Украине выразили надежду на поставки ракет большой дальности от США
Мир
США пригрозили санкциями Грузии в случае возобновления авиасообщения с РФ
Политика
Комитет ГД единогласно поддержал денонсацию ДОВСЕ
Мир
Бывший посол Украины в ФРГ Мельник стал послом страны в Бразилии
Общество
Пожар на складе в Норильске локализован на площади 4 тыс. кв. м
Общество
Житель Кузбасса получил пожизненный срок за убийство пристава в суде
Мир
Премьер Грузии призвал критикующих решение России страны тоже ввести безвиз для грузин
Сюжет:

Посол РФ уличил Данию в замалчивании ситуации с расследованием по СП

0
Фото: Global Look Press/The Swedish Coast Guard
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Копенгаген до сих пор не представил официальных данных из расследования диверсий на «Северных потоках». Об этом 11 мая сообщил посол РФ в Дании Владимир Барбин.

«Ситуация с расследованиями упорно замалчивается на государственном уровне, а местные СМИ наперегонки «вбрасывают» версии произошедшего, которые противоречат друг другу», — говорится в его заявлении на сайте дипмиссии.

Барбин отметил, что на сегодняшний день неизвестно, в частности, какие компании имели разрешение на работы в исключительной экономической зоне, контролировалась ли их деятельность, проводилась ли экспертиза обломков, и если да, то с каким результатом.

Также посол прокомментировал вышедший в апреле цикл документальных фильмов скандинавских журналистов «Теневая война» о российской разведдеятельности. По его словам, данные сюжеты имеют мало общего с действительностью и по большей части транслируют голословные утверждения и домыслы.

Северный потом: США не предоставили разъяснения РФ о взрывах на газопроводах
Кто затягивает расследование прошлогодних диверсий

Ранее, 3 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала формальной отпиской реакцию шведской стороны на требование посольства РФ о проведении транспарентного расследования по диверсиям на «Северных потоках».

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает к ускорению расследования терактов на СП. Любая информация, полученная в процессе, должна быть прозрачной и доступной для всех, подчеркнул он.

В феврале 2023 года лауреат Пулитцеровской премии журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о диверсии на российских газопроводах, в котором обвинил США в причастности к атаке. По его данным, американские дайверы заложили две бомбы на газопроводах в Балтийском море еще в июне 2022 года, а сама взрывчатка была активирована в сентябре норвежцами. В США и Норвегии отвергли выводы расследователя.

Три из четырех ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были взорваны в сентябре 2022 года. В России это назвали государственным терроризмом. Расследование ведут следственные органы трех стран — Дании, Швеции и Германии.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023