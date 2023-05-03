В МИДе оценили ответ Швеции на требование РФ по расследованию взрывов на СП

Шведские власти ответили формальной отпиской на требование посольства РФ о проведении транспарентного расследования по диверсиям на «Северных потоках». Об этом 3 мая заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я хотела бы напомнить, что российские обращения — письмо председателя правительства РФ господина [Михаила] Мишустина от 5 октября 2022 года и ноты Министерства иностранных дел России — оставались без субстантивной реакции», — отметила дипломат.

Она заявила, что в конце апреля в посольство России в Стокгольме поступил ответ на ноту МИД РФ, призывающую предоставить информацию о расследовании терактов на газопроводах.

«И на сей раз шведская сторона ответила формальной отпиской, ограничилась ссылками на более раннюю переписку. Такой классический замкнутый круг», — заключила представитель МИДа.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает к ускорению расследования терактов на СП. Расследование теракта должно быть транспарентным для всех, подчеркнул он.

В середине апреля посольство России в Швеции потребовало провести открытое международное расследование терактов на СП, подключив к нему российских специалистов. Тогда в дипмиссии отметили, что за полугода с момента диверсии шведская сторона так и не обнародовала никаких выводов по расследованию.

Ранее, 6 апреля, прокурор Матс Юнгквист заявил, что Швеция не видит необходимости в сотрудничестве с Россией. По его словам, Стокгольм положительно относится к сотрудничеству с Москвой, однако прокуратура страны хочет в первую очередь исключить использование Швеции как платформы для совершения диверсии и не фокусируется на ее исполнителе.

После этого Захарова заявила, что Швеция никогда не была заинтересована в реальных результатах расследований, ее комментарии носили только политический характер.

В феврале 2023 года лауреат Пулитцеровской премии журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о диверсии на российских газопроводах, в котором обвинил США в причастности к атаке. По его данным, американские дайверы заложили две бомбы на газопроводах в Балтийском море еще в июне 2022 года, а сама взрывчатка была активирована в сентябре норвежцами. В США и Норвегии отвергли выводы расследователя.

Три из четырех ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были взорваны в сентябре 2022 года. В России это назвали государственным терроризмом. Расследование ведут следственные органы трех стран — Дании, Швеции и Германии.