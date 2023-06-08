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Песков заявил о наличии у РФ сведений о причастности англосаксов к подрывам СП

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Danish Defence
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга 8 июня заявил, что Россия владеет данными, согласно которым к взрывам на «Северных потоках» причастны англосаксы.

Таким образом он прокомментировал материал The Washington Post, в котором говорилось, что европейская разведка поделилась с ЦРУ планом украинской стороны осуществить диверсию на «Северном потоке — 2» еще в июне 2022 года — за 3 месяца до теракта на СП.

«Все остальные детали должны быть выявлены в ходе прозрачного международного расследования, которого не происходит и российская сторона не допускается. Подобные публикации — мы не знаем, насколько они соответствуют действительности, но то, что дело не чисто — не вызывает сомнений», — отметил Песков.

Северный потом: США не предоставили разъяснения РФ о взрывах на газопроводах
Кто затягивает расследование прошлогодних диверсий

5 июня в СМИ просочилось сообщение, согласно которому на одном из мест взрывов трубопровода «Северный поток» был обнаружен водолазный ботинок, которыми пользуются ВМС США.

До этого, 1 июня, сообщалось, что одним из исполнителей теракта на «Северных потоках» мог быть 26-летний украинский военнослужащий, До этого, 26 мая, писали, что у немецких следователей находится всё больше оснований, указывающих на причастность Украины к взрывам.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы утечки. На следующий день служба безопасности Швеции подтвердила факт взрывов в районе трубопроводов. Вскоре после этого ФРГ, Дания и Швеция начали собственные независимые расследования инцидента, отказавшись от сотрудничества с Москвой. При этом ни одно из расследований окончательно не завершено.

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