Власти США за три месяца до теракта на «Северных потоках» узнали о планах Киева провести скрытую атаку. Об этом 6 июня написала газета The Washington Post.

Для подрыва «Северных потоков» украинские военные использовали группу дайверов, состоящую из шести человек. Они подчинялись главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Подробности плана, о которых ранее не сообщалось, были собраны европейской разведывательной службой и переданы ЦРУ в июне 2022 года. Они содержат некоторые из наиболее конкретных на сегодняшний день доказательств, связывающих правительство Украины с возможной атакой в ​​Балтийском море», — говорится в материале газеты.

Как отмечает автор, американские власти получили информацию о планах Киева на проведение атаки на «Северный поток» за три месяца до теракта. Газета запросила комментарии у властей Украины и ЦРУ, но они отказались отвечать.

Накануне интернет-издание The Grayzone сообщило, что на одном из мест взрывов трубопровода «Северный поток» был обнаружен водолазный ботинок, которыми пользуются ВМС США.

1 июня газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что одним из исполнителей теракта на «Северных потоках» мог быть 26-летний украинский военнослужащий, До этого, 26 мая, журнал Der Spiegel писал, что у немецких следователей находится всё больше оснований, указывающих на причастность Украины к взрывам.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы утечки. На следующий день служба безопасности Швеции подтвердила факт взрывов в районе трубопроводов. Вскоре после этого ФРГ, Дания и Швеция начали собственные независимые расследования инцидента, отказавшись от сотрудничества с Москвой. При этом ни одно из расследований окончательно не завершено.