Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ решительно осудил разрушение ВСУ Каховской ГЭС
Мир
МИД Финляндии вызвал временного поверенного в делах РФ
Мир
Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины
Общество
Суд арестовал подозреваемого в производстве суррогатного сидра на два месяца
Общество
Путин поручил привлечь молодых специалистов на муниципальную службу
Общество
В Херсонской области заявили о тяжелой ситуации в Алешках после прорыва ГЭС
Армия
В Минобороны РФ заявили о контроле над населенным пунктом Берховка
Армия
За сутки российские силы сбили три украинских военных самолета
Мир
Россия созовет заседание СБ ООН по Каховской ГЭС
Армия
Путин присвоил спасшему раненых сослуживцев участнику СВО звание Героя России
Происшествия
Один человек погиб при столкновении автобуса с легковушкой в Самарской области
Мир
Крупнейший комбинат Украины приостановил работу из-за ЧП на Каховской ГЭС
Сюжет:

США могли знать о планах Киева провести теракт на «Северных потоках»

0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Danish Defense Ministry
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти США за три месяца до теракта на «Северных потоках» узнали о планах Киева провести скрытую атаку. Об этом 6 июня написала газета The Washington Post.

Для подрыва «Северных потоков» украинские военные использовали группу дайверов, состоящую из шести человек. Они подчинялись главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Подробности плана, о которых ранее не сообщалось, были собраны европейской разведывательной службой и переданы ЦРУ в июне 2022 года. Они содержат некоторые из наиболее конкретных на сегодняшний день доказательств, связывающих правительство Украины с возможной атакой в ​​Балтийском море», — говорится в материале газеты.

Северный потом: США не предоставили разъяснения РФ о взрывах на газопроводах
Кто затягивает расследование прошлогодних диверсий

Как отмечает автор, американские власти получили информацию о планах Киева на проведение атаки на «Северный поток» за три месяца до теракта. Газета запросила комментарии у властей Украины и ЦРУ, но они отказались отвечать.

Накануне интернет-издание The Grayzone сообщило, что на одном из мест взрывов трубопровода «Северный поток» был обнаружен водолазный ботинок, которыми пользуются ВМС США.

1 июня газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что одним из исполнителей теракта на «Северных потоках» мог быть 26-летний украинский военнослужащий, До этого, 26 мая, журнал Der Spiegel писал, что у немецких следователей находится всё больше оснований, указывающих на причастность Украины к взрывам.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы утечки. На следующий день служба безопасности Швеции подтвердила факт взрывов в районе трубопроводов. Вскоре после этого ФРГ, Дания и Швеция начали собственные независимые расследования инцидента, отказавшись от сотрудничества с Москвой. При этом ни одно из расследований окончательно не завершено.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023