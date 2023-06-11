В Польше заявили о своей непричастности к взрывам на «Северных потоках»

Польша непричастна к подрыву «Северных потоков». Об этом в воскресенье, 11 июня, заявил пресс-секретарь министра – координатора спецслужб страны Станислав Жарин в своем Twitter-аккаунте.

«Польша не имела никакого отношения к взрывам «Северного потока – 1» и «Северного потока – 2». Связывание Польши с этими событиями безосновательно», — написал он.

Жарин добавил, что версия о совершении подрыва газопроводов Россией остается в силе, так как Москва якобы имела мотив и возможность провести такую операцию.

Данное заявление Жарина, вероятно, является ответом на публикацию The Wall Street Journal о том, что в Польше могла располагаться база диверсантов, взорвавших газопровод.

10 июня WSJ заявило об изучении немецкими следователями улик, указывающих на использование диверсионной группой Польши в качестве оперативной базы и центра материально-технического обеспечения для проведения подводной диверсионной атаки.

До этого, 8 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Россия владеет данными, согласно которым к взрывам на «Северных потоках» причастны англосаксы.

Таким образом он прокомментировал материал The Washington Post, в котором говорилось, что европейская разведка поделилась с ЦРУ планом украинской стороны осуществить диверсию на «Северном потоке – 2» еще в июне 2022 года — за три месяца до теракта на СП.

5 июня интернет-издание The Grayzone просочилось сообщение, согласно которому на одном из мест взрывов трубопровода «Северный поток» был обнаружен водолазный ботинок, которыми пользуются ВМС США.

До этого, 1 июня, сообщалось, что одним из исполнителей теракта на «Северных потоках» мог быть 26-летний украинский военнослужащий, До этого, 26 мая, писали, что у немецких следователей находится всё больше оснований, указывающих на причастность Украины к взрывам.

Расследование подрывов, которое ведет Германия, до сих пор не определило виновников инцидента.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы утечки. На следующий день служба безопасности Швеции подтвердила факт взрывов в районе трубопроводов. Вскоре после этого ФРГ, Дания и Швеция начали собственные независимые расследования инцидента, отказавшись от сотрудничества с Москвой. При этом ни одно из расследований окончательно не завершено.