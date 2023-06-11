Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поздравил «Народный фронт» с десятилетием
Общество
Сальдо сообщил о снижении уровня воды в пострадавших районах Херсонской области
Армия
Сапер ВС РФ рассказал о посланиях на минах от мобилизованных инженеров ВСУ
Армия
Шойгу вручил госнаграды участникам СВО
Мир
В Черногории открылись избирательные участки на досрочных выборах в парламент
Общество
В Госдуме предложили запретить продажу кладовок в жилых домах под склады
Мир
В США заявили о больших потерях у ВСУ в Запорожской области
Мир
В США заявили о неэффективности санкций против других стран
Мир
В МЧС Казахстана заявили об участии 1,5 тыс. человек в тушении пожаров
Общество
Эксперт назвал способ удалить номер телефона из базы спамеров
Мир
Президент Бразилии призвал встать на защиту Ассанжа
Спорт
«Вегас» в третий раз обыграл «Флориду» в финальной серии плей-офф НХЛ
Сюжет:

В Польше заявили о своей непричастности к взрывам на «Северных потоках»

0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Danish Defense Ministry
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польша непричастна к подрыву «Северных потоков». Об этом в воскресенье, 11 июня, заявил пресс-секретарь министра – координатора спецслужб страны Станислав Жарин в своем Twitter-аккаунте.

«Польша не имела никакого отношения к взрывам «Северного потока – 1» и «Северного потока – 2». Связывание Польши с этими событиями безосновательно», — написал он.

Жарин добавил, что версия о совершении подрыва газопроводов Россией остается в силе, так как Москва якобы имела мотив и возможность провести такую операцию.

Данное заявление Жарина, вероятно, является ответом на публикацию The Wall Street Journal о том, что в Польше могла располагаться база диверсантов, взорвавших газопровод.

Страны и дела: ФРГ не предоставляет данные расследований взрывов на СП
Будет ли Берлин восстанавливать поврежденный участок газопровода

10 июня WSJ заявило об изучении немецкими следователями улик, указывающих на использование диверсионной группой Польши в качестве оперативной базы и центра материально-технического обеспечения для проведения подводной диверсионной атаки.

До этого, 8 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Россия владеет данными, согласно которым к взрывам на «Северных потоках» причастны англосаксы.

Таким образом он прокомментировал материал The Washington Post, в котором говорилось, что европейская разведка поделилась с ЦРУ планом украинской стороны осуществить диверсию на «Северном потоке – 2» еще в июне 2022 года — за три месяца до теракта на СП.

5 июня интернет-издание The Grayzone просочилось сообщение, согласно которому на одном из мест взрывов трубопровода «Северный поток» был обнаружен водолазный ботинок, которыми пользуются ВМС США.

До этого, 1 июня, сообщалось, что одним из исполнителей теракта на «Северных потоках» мог быть 26-летний украинский военнослужащий, До этого, 26 мая, писали, что у немецких следователей находится всё больше оснований, указывающих на причастность Украины к взрывам.

Расследование подрывов, которое ведет Германия, до сих пор не определило виновников инцидента.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы утечки. На следующий день служба безопасности Швеции подтвердила факт взрывов в районе трубопроводов. Вскоре после этого ФРГ, Дания и Швеция начали собственные независимые расследования инцидента, отказавшись от сотрудничества с Москвой. При этом ни одно из расследований окончательно не завершено.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023