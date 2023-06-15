Венгрия возмутилась отсутствием серьезного расследования теракта на СП

Отсутствие проведения серьезного расследования террористического акта на газопроводах «Северный поток» вызывает возмущение. Об этом заявил 15 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в кулуарах Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

«Террористическая атака на критическую инфраструктуру Европы вызывает возмущение, когда мы говорим о «Северном потоке», — приводит его слова «РИА Новости».

По мнению Сийярто, серьезное расследование за прошедшие месяцы с момента диверсий, не было проведено, что тоже вызывает возмущение.

Министр также отметил, что санкции против российской атомной энергетики не будут включены в новый пакет санкций Евросоюза (ЕС).

«Не будет санкций в отношении атомного сектора, это точно, потому что для санкций нужно согласие стран, Венгрия никогда не согласится с рестрикциями против атомной индустрии», — сказал он.

Накануне стало известно, что Россия поднимет тему расследования подрывов «Северных потоков» на консультациях Совета Безопасности ООН 15 июня. После этого состоится общение с аккредитованными при ООН журналистами.

В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы утечки. На следующий день служба безопасности Швеции подтвердила факт взрывов в районе трубопроводов.

Вскоре после этого ФРГ, Дания и Швеция начали собственные независимые расследования инцидента, отказавшись от сотрудничества с Москвой. Ни одно из расследований окончательно не завершено.