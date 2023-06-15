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Венгрия возмутилась отсутствием серьезного расследования теракта на СП

МИД Венгрии заявил, что возмущен отсутствием серьезного расследования теракта на «Северных потоках»
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Фото: РИА Новости/Екатерина Соловьева
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Отсутствие проведения серьезного расследования террористического акта на газопроводах «Северный поток» вызывает возмущение. Об этом заявил 15 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в кулуарах Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

«Террористическая атака на критическую инфраструктуру Европы вызывает возмущение, когда мы говорим о «Северном потоке», — приводит его слова «РИА Новости».

По мнению Сийярто, серьезное расследование за прошедшие месяцы с момента диверсий, не было проведено, что тоже вызывает возмущение.

Министр также отметил, что санкции против российской атомной энергетики не будут включены в новый пакет санкций Евросоюза (ЕС).

«Не будет санкций в отношении атомного сектора, это точно, потому что для санкций нужно согласие стран, Венгрия никогда не согласится с рестрикциями против атомной индустрии», — сказал он.

Северный потом: США не предоставили разъяснения РФ о взрывах на газопроводах
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Накануне стало известно, что Россия поднимет тему расследования подрывов «Северных потоков» на консультациях Совета Безопасности ООН 15 июня. После этого состоится общение с аккредитованными при ООН журналистами.

В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы утечки. На следующий день служба безопасности Швеции подтвердила факт взрывов в районе трубопроводов.

Вскоре после этого ФРГ, Дания и Швеция начали собственные независимые расследования инцидента, отказавшись от сотрудничества с Москвой. Ни одно из расследований окончательно не завершено.

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