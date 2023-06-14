Реклама
Прямой эфир
Авто
Первые грузовые беспилотники добрались до Москвы из Санкт-Петербурга
Мир
Силы ПВО Сирии сбили авиабомбу в ходе атаки Израиля на Дамаск
Мир
The Guardian усомнилась в получении Украиной конкретных сроков по вступлению в НАТО
Армия
СМИ сообщили об увеличении числа боевых дельфинов ВС РФ в Черном море
Мир
Вучич заявил о намерении Приштины оставить сербов в Косово без продуктов
Мир
На границе России задержали двух граждан Эстонии
Мир
Кулеба сравнил Совет Украина – НАТО с танком без пушки
Интернет и технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 10 21H2
Мир
Небензя назвал циничным отсутствие реакции правозащитников на притеснения УПЦ
Наука и техника
WhatsApp тестирует функцию отправки видеосообщений
Мир
В Токио откроется самый большой тематический парк по вселенной Гарри Поттера
Экономика
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5–5,25% годовых

Россия поднимет тему расследования подрывов «Северных потоков» в СБ ООН 15 июня

Зампостпреда РФ при ООН Полянский: Россия поднимет тему расследования подрывов «Северных потоков» в СБ ООН 15 июня
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия поднимет тему расследования подрывов «Северных потоков» на консультациях Совета безопасности ООН 15 июня. Об этом в среду, 14 июня, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«15 июня постпредство России при ООН в ходе закрытых консультаций членов СБ ООН поднимет вопрос о расследовании подрыва «Северных потоков», — написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что после этого планируется общение с аккредитованными при ООН журналистами.

Новость дополняется.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023