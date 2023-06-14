Россия поднимет тему расследования подрывов «Северных потоков» в СБ ООН 15 июня

Россия поднимет тему расследования подрывов «Северных потоков» на консультациях Совета безопасности ООН 15 июня. Об этом в среду, 14 июня, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«15 июня постпредство России при ООН в ходе закрытых консультаций членов СБ ООН поднимет вопрос о расследовании подрыва «Северных потоков», — написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что после этого планируется общение с аккредитованными при ООН журналистами.

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