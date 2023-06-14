Шольц ушел от ответа на вопрос о сообщениях СМИ по взрывам на «Северных потоках»

Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции, состоявшейся 14 июня в Берлине, не смог дать четкий ответ на вопрос, планирует ли он обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщения СМИ о возможной причастности Киева к диверсиям на «Северных потоках».

«Данные спецслужб остаются секретными и, если всё будет нормально, то и останутся таковыми», — сказал он.

Шольц отметил, что Германия еще «на ранней стадии приняла решение сделать всё для расследования произошедшего», и подчеркнул, что оно проводится в сотрудничестве с «международными партнерами». Также он указал на то, что предоставление информации о ходе расследования находится в компетенции Генпрокуратуры ФРГ.

Накануне нидерландская вещательная компания NOS опубликовала материал, в котором указывается, что сведения о подготовке украинской стороной подрыва газопроводов были получены Службой военной разведки и безопасности Нидерландов (MVID) от информатора еще в июне 2022 года. Ведомство передало данные сведения коллегам из американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ), а также ряду европейских стран, в числе которых была Германия.

ЦРУ, как отмечено в материале, после этого предупредило Украину и указало не взрывать газопровод. При этом Зеленский не должен был ничего знать о готовящейся диверсии.

По данным газеты Politico, диверсантами мог руководить главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.



Журнал Der Spiegel 26 мая сообщал, что у следователей в Германии появляется всё больше данных, указывающих на причастность Украины к взрывам на «Северных потоках». Немецкие следователи считают, что для осуществления диверсий на российских газопроводах применялось взрывчатое вещество октоген, которое было доставлено на яхте «Андромеда».

Расследование подрывов, которое ведет Германия, до сих пор не определило виновников инцидента.

Вместе с тем существует альтернативное расследование, которое проводится независимым американским журналистом Сеймуром Хершем. Так, еще в начале февраля он пришел к выводу, что взрывы на газопроводах «‎Северный поток»‎ и «‎Северный поток – 2‎» 26 сентября 2022 года осуществили США при поддержке Норвегии. По его данным, американцы и норвежцы провели акцию под прикрытием учений НАТО Baltops.

В конце сентября 2022 года ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны. Позднее российский президент Владимир Путин назвал аварии актом международного терроризма.